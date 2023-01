El Ayuntamiento y la Unión de Hermandades abordan un nuevo diseño de los palcos en la plaza del Arenal

El Gobierno local y la Unión de Hermandades de Jerez han iniciado los contactos 'in situ' en la plaza del Arenal para determinar la mejor solución técnica que permita en la futura Carrera Oficial mantener el mismo número de palcos en tal ubicación pero con una rebaja en su altura para que así el paso de las distintas cofradías pueda ser visto desde el Arenal por la ciudadanía que no accede a tales palcos.

A tal efecto, García Cordero ha explicado que "el objetivo del consejo y también del Ayuntamiento es hacer más visible y accesible la Carrera Oficial desde la plaza del Arenal, adaptándola así a la ciudadanía y a los turistas, de manera que se quite esa ‘montaña de graderío’ de cinco alturas. Queremos hacer una pequeña ‘U’. Con las modificaciones que estamos viendo sobre plano parece que no hay que hacer muchas modificaciones sobre la estructura actual. Con ello conseguimos una altura con la que se pueden ver el transcurrir de las cofradías desde la plaza”.

La Carrera Oficial de Jerez "es una de las más largas de Andalucía, es verdad que ha ido creciendo por demanda de palcos, los usuarios son jerezanos y la mayoría todos cofrades, por lo que no se pueden quitar palcos hasta que no se reubiquen en otros sitios. Entendemos que hay zonas amplias o el Arroyo para el año que viene con la calle Cruces que pueden hacer que el turismo que viene a vernos, o el ciudadano que no quiere palcos, o el propio cofrade que disfruta más viendo los pasos a pie de calle, puedan ver la Semana Santa en las plazas de la ciudad".

Mientras, el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, y el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, han cambiado impresiones al respecto en la plaza del Arenal sobre las ubicaciones de los palcos y su proyección con tal objetivo, estudiando así las mejores opciones de su adaptación y diseño en cuanto a disposición sobre el espacio delantero de la fuente.

El teniente de alcaldesa ha subrayado que "el Gobierno de Mamen Sánchez siempre está trabajando y coordinando con la Unión de Hermandades de Jerez hacer una Semana Santa más grande, y lo estamos haciendo en estos dos mandatos de Mamen Sánchez para una mayor proyección nacional e internacional".

De esta manera, "desde la colaboración y la coordinación, a instancias de la Unión de Hermandades, vamos a adecuar el espacio de la plaza del Arenal en cuanto a los palcos, reiteramos, desde el acuerdo, el trabajo continuo y el consenso".

Díaz ha remarcado que "nosotros nos estamos responsabilizando del montaje de los palcos, como se hace desde el Gobierno local con otros eventos que generan riqueza y que dinamizan la economía local como puede ser la Feria de Jerez, la Fiesta de la Bulería u otros que proyectan la imagen de Jerez internacionalmente”.

"Todo lo contrario que la señora Pelayo y el PP, que en sus años de gobierno endosó el montaje y desmontaje de los palcos por valor de 180.000 euros a la Unión de Hermandades”, ha señalado.

“Lamentamos nuevamente sus declaraciones absurdas, porque la evidencia es que este Gobierno local está colaborando desde hace años con la Unión de Hermandades de Jerez, con el Obispado, con acuerdos concretos como pueden ser la cesión de parcelas concretas para casas de hermandad, pero también la exposición en tiempos de pandemia, y ahora el montaje y desmontaje de los palcos. Una apuesta firme del Gobierno de Mamen y para que la mayoría de los ciudadanos y los turistas puedan disfrutar en el Arenal de la Semana Santa”.