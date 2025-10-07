Un nuevo negocio abre sus puertas en Jerez: Sinhumo, ahora, en la zona norte

Parece que el mes de octubre está siendo idóneo para que nuevos establecimientos de diferente índole abran sus puertas en Jerez. HalfPrice abría sus puertas en el centro comercial abierto Luz Shopping, el primer establecimiento de esta marca en la provincia y el segundo en Andalucía. También ha abierto un nuevo McDonald’s en Jerez, ubicado en calle de las Ciencias 14, el quinto establecimiento de la franquicia americana en la ciudad.

Ahora le toca el turno a la marca líder de vapeo Sinhumo. Abre su segunda tienda en Jerez, situada en la zona de Jerez Norte. Con este nuevo establecimiento, la compañía alcanza 13 tiendas repartidas entre Andalucía y Extremadura. Sinhumo es una tienda de cigarrillos electrónicos. en ella encuentras una amplia selección de vapers, líquidos y accesorios de diferentes marcas.

Esta nueva apertura forma parte del plan de expansión nacional que Sinhumo está llevando a cabo, con el objetivo de acercar sus productos y su asesoramiento al público. Para celebrar esta nueva apertura, Sinhumo organizará un evento especial el próximo sábado 11 de octubre.

Esta inauguración se suma a su penúltima tienda en Gines Plaza y a la apertura del año pasado del establecimiento número once en el centro comercial El Faro en Badajoz. Esta última ha sido el primer punto de venta de la marca fuera de Andalucía. La reciente inauguración de la tienda número once de Sinhumo en el centro comercial El Faro de Badajoz, su primer punto de venta fuera de Andalucía.