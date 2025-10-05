Nuevo paso para el hermanamiento de Jerez y la ciudad maltesa de Victoria

La alcaldesa María José García-Pelayo, ha presidido la recepción oficial del Ayuntamiento de Jerez a la delegación del ayuntamiento del municipio de Rabat Cittá Victoria, capital de Gozo (Malta) encabezada por su alcalde Brian Azzopardi, que ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad.

Esta recepción, como ha señalado la alcaldesa jerezana, es un nuevo paso en el proceso de hermanamiento entre ambas ciudades que persiguen ser Capital Europea de la Cultura en 2031, año en el que este reconocimiento lo recibirán una ciudad española y otra maltesa.

Pelayo: "Dos ciudades y una ilusión común, ser Capital Europea de la Cultura"

La alcaldesa, quien ha agradecido al Ateneo de Jerez esta iniciativa, ha señalado que "es un honor tenerle aquí en el Ayuntamiento y sobre todo porque éste es el primer paso en el hermanamiento que va a unir a las dos ciudades para el futuro. Tenemos las dos ciudades una ilusión en común y es ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y la razón que nos mueve es transformar nuestras ciudades socialmente a través de la cultura. El programa que desarrollamos hoy es el primer paso en ese camino, vamos a tratar temas que nos preocupan a todos como la migración y en el caso de Jerez, un tema del que nos sentimos especialmente orgullosos y es ser referente en integración del pueblo gitano".

Brian Azzopardi: "Es un honor estar en esta bonita ciudad de Jerez"

Por su parte, el alcalde de Victoria, Brian Azzopardi, ha agradecido la hospitalidad del Ayuntamiento de Jerez, y ha señalado que "es un honor estar en la bonita ciudad de Jerez y esperamos que las dos ciudades consigamos ser ciudades Europeas de la Cultura y trabajemos juntos con ese objetivo. Aunque es la primera visita a Jerez tengo la confianza de que será una relación fuerte y larga. Jerez es una ciudad andaluza con fuertes raíces culturales como el flamenco con barrios señeros como San Miguel y Santiago y el prestigioso Festival de Jerez. Otra seña de identidad es el prestigioso vino que se produce en sus bodegas o la tradición ecuestre cuyo máximo exponente es la Feria del Caballo. Pero también tiene un rico patrimonio como el Alcázar, la Catedral e instituciones con una larga tradición cultural. Jerez y Victoria tenemos muchas similitudes como la arquitecturao nuestras tradiciones".

También ha destacado la importancia del voluntariado que preserva las tradiciones y la cultura. "Gracias por su cálida bienvenida y esperamos recorrer juntos este camino hacia la Capitalidad".

Junto a los alcaldes de ambas ciudades, han participado una representación del Ayuntamiento de Jerez y del Consistorio maltés así como el presidente y miembros del Ateneo de Jerez, impulsores de este hermanamiento y organizadores de un Seminario de Inclusión durante los días 5 y 6 de octubre en Jerez.

Recordó María José García-Pelayo que el Pleno del Ayuntamiento de Jerez aprobó el pasado mes de septiembre la propuesta de hermanamiento entre Jerez y Rabat Cittá Victoria al objeto de establecer lazos de relación y amistar permanente entre ambos municipios e impulsar la colaboración recíproca.

La alcaldesa destacó la importancia de que este hermanamiento pivote sobre un programa europeo de integración social, objetivo principal del Seminario de Inclusión organizado por el Ateneo de Jerez, organización a la que García-Pelayo ha agradecido profundamente no sólo su participación y contribución a la cultura local sino su impulso y compromiso con la transformación social de la ciudad.

Tanto Rabat Cittá Victoria como Jerez comparten actualmente el gran reto de aspirar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, así como una rica herencia cultural, el compromiso de la preservación de sus identidades únicas, y el afán de trabajar a través de la cultura, iniciando incluso proyectos conjuntos de inclusión cultural.