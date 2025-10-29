Nuevo paso para lograr la jubilación anticipada de las camareras de piso

La comisión de la plataforma por las camareras de piso 'Las grandes olvidadas' ha mantenido una reunión esta semana con el nuevo secretario de CCOO de Jerez, Patricio Pérez. La toma de contacto ha servido para informarle sobre las distintas reivindicaciones de este colectivo, entre las que destaca la petición de jubilación anticipada.

Pérez trasladó a las afectadas que, en la actualidad, el sindicato puede presentar directamente la propuesta al Ministerio de Trabajo para que incluya a un grupo determinado. Desde el colectivo, cuyo nacimiento fue impulsado por la federación de mujeres Sol Rural, destacan la "buena disposición" mostrada por el secretario local para realizar los trámites correspondientes para que las camareras de piso "sean presentadas como grupo que merece la jubilación anticipada". Asimismo, facilitará la petición para que "se realicen las gestiones necesarias para que sea admitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", ha explicado Francisca Gago como portavoz.

En el encuentro también estuvo presente Joaquín del Valle, antecesor de Patricio Pérez en el cargo, "que siempre nos acompaña, colaboró y colabora con Sol Rural en nuestras reivindicaciones por la promoción de la mujer y el desarrollo rural".

Tras esta toma de contacto, Gago ha hecho hincapié en que "nuestra lucha por la dignificación de los trabajos de las mujeres desde esta plataforma 'Las grandes olvidadas' ha comenzado porque ellas, hace más de dos años, decidieron denunciar públicamente su situación laboral y organizarse para reivindicar juntas".

Asimismo, recuerda que "personalmente me comprometí a trabajar por la causa de la Violencia Laboral contra las mujeres el 17 de octubre 2025 que desde Sol Rural celebramos el Día de la Mujer Rural. Para nosotras es muy importante que el feminismo lo señale en su agenda porque es una violencia que mata a las mujeres trabajadoras poco a poco atacando día a día a su salud física y mental.

Hay que recordar que este colectivo de trabajadoras reclaman, en primer lugar, la disminución de la carga de trabajo. Es decir, "que no sea a destajo". Asimismo, piden también el reconocimiento de enfermedades profesionales y la jubilación a los 60 años, dado las duras condiciones de trabajo a las que se enfrentan a diario.

Así lo han reivindicado desde que la plataforma comenzó a funcionar en septiembre de 2023 con una primera concentración en La Barca, dado que muchas de estas mujeres proceden del Jerez rural. Tras unirse, las representantes han sido atendidas por representantes de distintos partidos políticos. De hecho han recibido el apoyo de la alcaldesa María José García-Pelayo y la diputada socialista Mamen Sánchez así como Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González, de La Confluencia.