El Obispado acoge el próximo martes 14 la presentación de la biografía de la misionera María Isabel González del Valle

El Auditorio San Juan Pablo II acoge, el próximo martes, 14 de octubre, a las 19,30h, la presentación de la primera biografía acerca de la fundadora de la Obra de las Doctrinas Rurales, María Isabel González del Valle Sarandeses, fallecida el 6 de junio de 1937 en la ciudad jerezana; su proceso de canonización fue incoado en la malagueña Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en noviembre de 2023.

En el acto intervendrán el Sr. Obispo de Asidona-Jerez, Mons. José Rico Pavés; el autor de la obra biográfica, Mons. Alberto José González Chaves; y la directora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, Hna. Mª Leticia Montero Granados.

La obra, publicada por la editorial “Homo Legens”, lleva por título “Estoy enamorada del Señor” y su autor es el sacerdote, prolijo en hagiografías, Mons. Alberto González Chaves, doctor en Teología Espiritual, quien también escribió la vida del beato Tiburcio Arnáiz, SJ, con motivo de su beatificación: “Padre Arnaiz. Me he dado prisa en vivir”.

María Isabel González del Valle Sarandeses nació en Oviedo el 2 de julio de 1889. Tras haber realizado unos Ejercicios Espirituales en 1920, comienza su labor misionera y apostólica en aldeas y cortijadas de la provincia de Málaga y otros puntos de Andalucía y España. Su labor misionera le lleva a fundar escuelas y construir iglesias y capillas en zonas rurales y marginales.

El encuentro con el beato Tiburcio Arnáiz, SJ, tenía lugar en enero de 1921. Es a partir de este momento cuando, junto con otras intrépidas mujeres, como Lourdes Werner, se inicia la Obra de las Doctrinas Rurales, cuyo orígenes geográficos se encuentran en una aldea malagueña, Sierra de Gibralgalia, donde comienza, en 1922, la primera de las misiones. El entonces obispo de Málaga, san Manuel González, les concederá el permiso para poder tener la reserva eucarística en este recóndito lugar de la orografía malagueña de principios del siglo XX.

Los restos mortales de la sierva de Dios fueron sepultados en la ciudad de Jerez de la Frontera, hasta que, en 1954, fueron trasladados al templo parroquial de Sierra de Gibralgalia, de cuya construcción fueron pioneros el Padre Arnáiz y Mª Isabel.

Las Misioneras de las Doctrinas Rurales indican que “este libro nos ayudará a crecer en amor al Señor y en entusiasmo misionero, de la mano de María Isabel y a través de la narración de D. Alberto José González Chaves”.