Con los objetivos más que cumplidos

La Fundación Down Jerez Aspanido ha hecho pública su Memoria de 2020 y en ella se destaca que durante ese año atendió a 78 personas con discapacidad intelectual y ofreció un servicio de terapia familiar a 78 familias, con asesoramiento, atención o derivación.

Para el cumplimiento de sus fines la Fundación dispone de personal especialmente cualificado para cada una de las áreas. Durante 2020 el personal técnico contratado fue una persona para el área de Psicología, dos educadores sociales, dos preparadores laborales, dos monitores, un trbajador social y tres personas para atender la dirección y administración del centro, personas que compartieron sus labores con otros servicios.

Durante ese año los recursos de la Fundación fueron de 132.834 euros, con una buena parte procedentes de actividades propias (38.382 euros). El resto fue a través de donaciones (26.646 euros), subvenciones (31.849), convocatorias privadas (24.264), eventos (8.390) y otros ingresos (3.292).

En cuanto a los gastos, ascendieron a 133.019 euros, la mayor parte en personal (un 60%) y el resto en reparación y conservación (8%), amortización (6%) y otros gastos de gestión corriente (26%).

Ha sido un año complicado como consecuencia del Covid-19 pero desde el 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020 Down Jerez Aspanido no dejó de atender a los usuarios y a sus familias, adaptando las intervenciones a cada situación y a cada caso.

Entre las muchas actividades desarrolladas destacan un taller de cocina en las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Jerez, tareas y actividades destinadas a mantener y/o mejorar la función cognitiva trabajando todas las áreas de la inteligencia: atención, percepción, memoria, lenguaje expresivo y comprensivo, y funciones ejecutivas como la resolución de problemas, mediante una metodología participativa y activa.

Se ha llevado a cabo el fomento de la inteligencia emocional, esto es, la identificación y manejo de las emociones, la resolución de conflictos y el desarrollo de habilidades personales y sociales como el fortalecimiento de la autoestima, la empatía y la asertividad mediante una metodología holística y activas de aprendizaje, experiencial y vivencial.

Y en el aspecto deportivo se ha desarrollado un programa de un día a la semana en las instalaciones deportivas del pabellón municipal y en la propia sede de la Fundación adaptados a la situación. Se han realizado ejercicios físicos y juegos deportivos.

Desde el Área de Formación y Empleo se ha trabajado para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y personas con Síndrome de Down, usuarios de la Fundación, y con el objetivo de poder conseguir su inserción laboral en empresas ordinarias, así como ayudar a las personas que ya tienen una contratación a mantener su empleo y mediar entre el usuario y la empresa.

Y por último, desde el Área de Ocio y vida independiente se trabaja para lograr que las personas con discapacidad intelectual tengan una vida lo más autónoma posible, dotándoles de herramientas y capacidades con las que desenvolverse a lo largo de toda su trayectoria vital: destrezas que sirvan tanto en el contexto familiar, como social y laboral. Con ellas se pretende impulsar actuaciones dirigidas a que las personas con discapacidad intelectual participen de forma activa en la sociedad y tengan la oportunidad de emanciparse de sus familias, si así lo desean.

Fundada en el año 2001

Down Jerez Aspanido nació en 2001 con carácter generalista atendiendo a todo el espectro de la discapacidad intelectual y a las familias. Inscrita en el Protectorado de Fundaciones Andaluzas, está declarada de Utilidad Pública y es miembro de Down España, inscrita en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales y en el Registro general de entidades de voluntariado de Andalucía.

Los fines expresos y fundamentales de Down Jerez Aspanido se concretan en el respeto a las personas con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, la dotación de los apoyos necesarios para que puedan ser regidores de su propia vida y la salvaguarda de sus derechos según la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y más concretamente lo recogido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006.

La Fundación Down Jerez Aspanido cuenta con recursos materiales propios que le permiten con un coste bajo disponer de un espacio totalmente equipado con los medios materiales y técnicos donde desarrollar su actividad. La sede está ubicada en dos locales propiedad de la Fundación, y también desde 2014 tiene una vivienda en régimen de cesión por 25 años y dos vehículos.

Tiene un capital humano bien formado e identificados con la filosofía de la entidad, y cuenta tmbién con un número de voluntarios. Actualmente tiene unas cuentas saneadas con bajo nivel de deuda, según se contempla en la Memoria de 2020.

Down Jerez Aspanido tiene como misión poner al alcance de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales los medios y recursos pertinentes, orientados hacia el máximo desarrollo de sus capacidades de autonomía e independencia, de modo que mejore su calidad de vida y la de sus familias. En este sentido, Down Jerez Aspanido apuesta por la plena integración e inclusión en todos los ámbitos de la vida (familiar, social, escolar, laboral...) y por el uso de los recursos que la comunidad ofrece en situación de igualdad a cualquier otro ciudadano.

En su Memoria se destaca que la visión de Down Jerez Aspanido es llegar a convertirse en una institución de referencia en Jerez que impulse el desarrollo integral de todas las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, por medio de la filosofía de la vida independiente, y dar respuesta a una población que no requiere un servicio asistencial, pero sí servicios que satisfagan sus necesidades bajo el prisma de la vida autónoma e independiente.