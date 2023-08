El Ayuntamiento lamenta que el PSOE "no se haya enterado que las obras de La Canaleja ya han empezado"

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, Belén de la Cuadra, ha lamentado que, una vez más, el grupo municipal socialista haga gala de un absoluto desconocimiento tanto de la realidad como de cómo se gestiona una obra.

Y es que, las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista sobre las obras de La Canaleja no coinciden en absoluto con la realidad. Desde el Gobierno local han confirmado que, muy al contrario de como pretende hacer ver el portavoz socialista, las obras sí han empezado.

De hecho, el acta de inicio de las obras se firmó el pasado 7 de agosto. Hace nada menos que 22 días que las obras dieron comienzo y el portavoz del grupo municipal socialista ni se ha dado cuenta, fruto de la obsesión que tiene con el gobierno de Jerez y con no decir la verdad a los jerezanos.

Además, subrayan desde Urbanismo que la empresa adjudicataria ya ha iniciado los trabajos previos con la apertura del centro de trabajo, la aprobación del Plan de Seguridad, el levantamiento topográfico actual (porque la topografía del terreno ha sufrido modificaciones desde que se redactó el proyecto por intervenciones del anterior Gobierno municipal socialista) o los trámites para la ubicación de las casetas de obra. Por si fuera poco, el director de las obras ya estuvo visitando las obras.

Desde el Ayuntamiento lamentan que el PSOE haya estado 8 años en el gobierno de Jerez y no sepan, siquiera, cuándo comienza una obra o no quiera informarse, antes de criticar, de si una actuación ha comenzado o no.