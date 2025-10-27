Diez centros educativos jerezanos, incluidos en la Red Andaluza de Ecoescuelas

Una imagen del colegio Nuestra Señora de la Paz de Jerez.

Un total de once centros educativos de Jerez han sido incluidos en la Red Andaluza de Ecoescuelas de cara al curso 25/26. Así lo ha hecho público la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, que acaba de publicar en Boja su relación provisional.

Dentro de este colectivo destaca la presencia de ocho colegios (Tomasa Pinilla, Vallesequillo, Arana Beato, Nuestra Señora de la Paz, Guadaluz, Miguel de Cervantes, Montealegre y Nueva Jarilla), y tres institutos, IES Padre Luis Coloma, Álvar Núñez y Andrés Benítez.

Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional coordinado por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) y desarrollado en España por la Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor (ADEAC), miembro de FEE.

Está dirigido a la gestión y certificación medioambiental y a la educación para el desarrollo sostenible en los centros educativos, para aquellos centros que desean trabajar en torno a un proyecto global que suponga educar en el respeto, la responsabilidad, en la convivencia, en la solidaridad, en la generosidad, en la resolución y análisis de problemas...

De esta forma, entre los objetivos fundamentales se encuentra hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto a nivel ecológico como social, coherentemente con los principios de la Educación Ambiental e impulsado por su propia comunidad educativa.

Asimismo, también centra sus esfuerzos en sensibilizar, formar y educar sobre la importancia del desarrollo sostenible, haciendo a los individuos más participativos y conscientes, a través de la mejora de la gestión ambiental de los centros educativos.

La Red Andaluza de Ecoescuelas la conforman 341 centros educativos, de los cuales 61 están galardonados con la “Bandera Verde”, que los identifica como modelo de calidad educativa por su coherencia ambiental.