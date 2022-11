Sobre orines y pestiños en las zambombas jerezanas

El Ayuntamiento de Jerez ha elaborado un listado de preguntas frecuentes (FAQ por las siglas en inglés de Frequntly Asked Questions) sobre la celebración de zambombas en la que aclara las dudas que puedan tener los organizadores de esta genuina manifestación cultural propia de la Navidad jerezana.

En esta relación se detallan algunos requisitos que deben cumplimentarse para la celebración de una zambomba que no aparecen reflejados en el Bando de la alcaldesa, caso de la obligatoriedad de instalar aseos portátiles en aquellas que se celebren en la vía pública a cierta distancia de la sede del organizador.

Aseos fijos versus portátiles

¿Necesitamos instalar aseos? ¿Cuántos?. El Ayuntamiento aclara que la celebración de una zambomba en la calle obliga a dotar de un número de aseos suficientes para cubrir las necesidades de los participantes y mantener las calles limpias.

Por desgracia, las aglomeraciones en fechas señaladas de la Navidad jerezana, como el puente de la Inmaculada a principios de diciembre, por la gran afluencia de jerezanos y visitantes al centro se suelen acompañar de prácticas no deseadas como la de orinar en las calles, por no hablar de otros usos también extendidos más desagradables y que requieren cierta pericia para no acabar pringados.

No hace falta detallar las molestias que estos malos hábitos implican para los vecinos, que al día siguiente tienen que bajar pertrechados con cubos de lejía y agua para eliminar el hediondo olor que desprenden las aguas, tanto las menores como las mayores, en muchos casos vertidas sobre sus fachadas, portales...

Esta situación se repite más de lo deseado, ya sea por ausencia de estos baños portátiles, ya sea por las colas interminables que se forman en los aseos de los locales próximos, incluido el del organizador, o por avería de los mismos, debido normalmente a otras malas prácticas como tirar el papel higiénico al retrete después de gastar el rollo entero en un ridículo empeño de emular a Peter Sellers en la película 'El Guateque'.

Las muestras de falta de civismo de mucha gente en estas fechas están a la orden del día -con un poco de suerte, la Policía puede aparecer en el momento justo para sancionar las actitudes incívicas-, pero no es excusa para que los organizadores de zambombas cumplan con sus obligaciones, que en el caso de las zambombas en la vía pública sin baños fijos a una distancia prudencial consiste en habilitar "al menos dos cabinas completas, cada una con inodoro y lavabo, y una de ellas accesible" para personas con movilidad reducida.

En su respuesta, el Ayuntamiento recuerda que se exime de esta obligación a las zambombas próximas a la sede del organizador siempre que se garantice el acceso de los participantes a los aseos en el interior de la misma. Ojo, por próximo no debe entenderse en varios kilómetros a la redonda.

Declaración responsable de los aseos y para el reparto de pestiños

En cualquier caso, los organizadores de zambombas deben presentar declaración responsable de dotación suficiente de aseos, la misma que se exige para el reparto entre los asistentes a una zambomba de dulces navideños, como pestiños, por motivos de sanidad alimentaria.

No en vano, explica el Ayuntamiento, "la normativa vigente obliga a que la manipulación y demás actividades realizadas con alimentos las realicen personas que hayan recibido la formación necesaria y suficiente", de ahí la obligación del organizador de una zambomba a presentar declaración responsable del cumplimiento de este requisito.