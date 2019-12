“Esta pasarela me da subidón”

“Aquí hay mucha competencia”. Una de las participantes este jueves en el casting ‘Mujeres con solera’ para la próxima Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe 2020 se tomaba con buen humor la cita. Una actividad que se celebró en Ikea, escenario elegido para celebrar la selección de modelos no profesionales y mayores de 45 años, así como profesionales (por la tarde), de este próximo desfile, y en la que participaron más de un centenar de candidatas llegadas de Jerez y del resto de la provincia, aunque la organización solo podrá elegir a 30 modelos amateur.

María Mercedes es repetidora. Se presentó el año pasado y ya ha desfilado con otras diseñadoras en Sanlúcar. “La verdad es que la experiencia fue muy bonita y sobre la pasarela me puse un poco nerviosa, pero me encanta este mundo. Esta iniciativa me da subidón”. Por su parte, Eva es la primera vez que se presenta “porque me gusta mucho el flamenco, vestirme de gitana y bueno, por probar una experiencia nueva. Estoy nerviosilla pero espero que me cojan, ¡aunque hay mucha competencia!” (ríe).

Para Ana Belén Morillo, directora de la pasarela, el nivel cada año se supera, y es que “llegan muy bien preparadas, con muchas ganas e ilusión y eso es lo que estamos buscando”. Para Morillo, “una mujer con solera no tiene una característica física concreta, valoramos más que se sientan bien con ella misma, y que nos demuestre naturalidad y espontaneidad sobre la pasarela”. Y es que, para muchas de las aspirantes, esta oportunidad es una “gran experiencia” a la que no renuncian año tras año, por lo que al jurado no le ha extrañado ver rostros de otras ediciones anteriores.

Otras de las aspirantes destacaban el buen ambiente que se genera en el casting y luego en la pasarela, “porque te cuidan, te ponen guapa y echas un buen rato”. Inmaculada venía acompañando a Elena, que ya es veterana, pero se ha picado “y ya he desfilado. He dado todo mi arte y, por lo menos, no me he caído” (ríen).

Las repetidoras alaban la experiencia, los ensayos previos a la pasarela, la emoción antes de salir, probarse los trajes... “Es algo muy bonito”, asegura Macarena.

La diseñadora Carmen González será la encargada de vestirlas, con una colección exclusiva para esta ocasión. “Estoy sorprendida y feliz por el interés que ha despertado la participación en mi desfile y estoy segura de que mis diseños, exclusivos para la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe 2020, vestirán a las mujeres reales, primando sobre todo la comodidad. Nada más verlas ya sé qué vestido es para cada una. Desprenden alegría y el traje de flamenca es el complemento de una mujer bella".

El jurado, compuesto por Ana Belén Morillo, Carmen González y el estilista Juan del Ojo, comunicará su selección la próxima semana y comenzará a organizar el calendario de pruebas para el futuro desfile.