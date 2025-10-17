La Pastoral Penitenciaria impulsa un curso de radio para favorecer la reinserción en el Centro Penitenciario Puerto III

La Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez ha desarrollado en el centro penitenciario Puerto III un curso de formación radiofónica. Esta iniciativa, pionera en su enfoque, ha convertido el medio radiofónico en una herramienta educativa para fomentar la comunicación, el trabajo en equipo y los valores fundamentales para la reinserción social.

El taller de radio en Puerto III nació hace más de una década por iniciativa del periodista Francisco Méndez Bravo y, con el tiempo, se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y convivencia gracias al compromiso del voluntariado de la Pastoral Penitenciaria. Su evolución ha permitido unir la formación técnica con la dimensión humana de la comunicación, generando un entorno de confianza y superación.

Durante las sesiones, los participantes han explorado temas clave como la historia y evolución de la radio, la estructura de una emisora, la locución profesional, la redacción radiofónica, el arte de la entrevista y la comunicación efectiva.

Cada actividad se ha diseñado para ejercitar la escucha activa, la argumentación constructiva y el respeto por las opiniones ajenas, pilares esenciales tanto dentro como fuera de prisión.

Uno de los aspectos más valorados ha sido el trabajo práctico. Desde la elaboración de guiones hasta la grabación de programas, pasando por la lectura de noticias y los debates, cada experiencia "ha servido para desarrollar responsabilidad, compromiso y sentido de equipo".

En palabras de los responsables del proyecto, “la radio ha sido mucho más que un medio de comunicación: ha sido un auténtico laboratorio de convivencia”. El curso contó con la colaboración de destacados profesionales del mundo de la comunicación, entre ellos Rafael Plaza Checa, Rosario Jiménez Aguila y José Marín Carmona.

Sus intervenciones ofrecieron a los internos una visión inspiradora "sobre la importancia de la cercanía con el público, la comunicación emocional y la voz como herramienta de transformación personal y social".

Para la Pastoral Penitenciaria, esta iniciativa supone un paso más en su compromiso con la formación integral y la reinserción de las personas privadas de libertad. “La radio, con su capacidad para informar, entretener y unir, es un vehículo privilegiado para trabajar valores que facilitan la vuelta a la sociedad”, subrayan los organizadores.

El éxito de esta edición, medido tanto en la implicación de la dirección del centro penitenciario y los participantes como en la calidad de los contenidos producidos, ha animado a la Pastoral a ampliar el proyecto y fortalecer la colaboración con profesionales del sector. "Una vez más, se ha demostrado que incluso entre muros, las ondas pueden abrir ventanas a la esperanza", destacan.