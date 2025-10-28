Peleas, ruidos y malos olores en la calle Amberes de Jerez: "La situación es insostenible para los vecinos"

La asociación de vecinos de Chapín Norte, que preside José Antonio Asencio, ha presentado en el Ayuntamiento de Jerez "una solicitud formal para que la calle Amberes sea declarada Zona Acústicamente Saturada (ZAS)". Desde el colectivo aseguran que la situación es “insostenible” debido a la proliferación de negocios de hostelería y ocio nocturno en la zona.

Según el colectivo vecinal, "en un tramo de apenas 120 metros existen actualmente seis establecimientos de hostelería". Se trata principalmente, tal como detalla la asociación, de locales de comida rápida, aunque también hay abiertos "dos locales de ocio nocturno". A ello se suma, advierten, "la posibilidad de que se abra un nuevo negocio del mismo tipo, lo que agravaría el problema".

Ante este panorama, los vecinos aseguran que esta concentración “ha sobrepasado con creces el umbral de saturación”: Como consecuencia de la actividad hostelera "se generan ruidos constantes, olores, tráfico desordenado y comportamientos incívicos que afectan al descanso y la salud de los residentes". Se da la circunstancia, además, de que "en época estival la situación se vuelve insostenible, con estacionamientos indebidos, coches sobre las aceras, música a alto volumen, claxon y dificultades para el paso del camión de recogida de residuos".

La asociación señala también "incumplimientos de las ordenanzas municipales, como peleas, micciones en la vía pública, consumo de alcohol y drogas, olores intensos procedentes de las cocinas, hasta el punto de que “la calle huele a matadero”.

Ante esta situación, el colectivo que preside José Antonio Asencio ha informado de la presentación por parte de los residentes, "de numerosas denuncias ante el Ayuntamiento y la Policía Local, alcanzándose este año un récord de registros".

Tras la aprobación de las nuevas Ordenanzas de Veladores y de Prevención contra la Contaminación Acústica, la asociación Chapín Norte exige que "se apliquen de manera rigurosa y completa". Critican además el uso de la figura de la “declaración responsable”, que según explican, "está permitiendo la apertura de locales sin contar con las licencias necesarias de apertura, veladores ni cerramientos, algunas de las cuales deben renovarse antes del 31 de diciembre de cada año".

El colectivo vecinal recuerda también que la Mesa de Veladores, contemplada en la Ordenanza, "aún no ha sido convocada, pese a ser un espacio fundamental de diálogo entre Ayuntamiento, sector hostelero y vecinos". “Su inactividad impide abordar los problemas de convivencia y genera un aluvión de denuncias en la Delegación de Urbanismo”, afirman.

De cara a la capitalidad gastronómica que ostentará Jerez en el próximo año 2026, el colectivo advierte "de un posible aumento descontrolado de negocios de hostelería, lo que podría agravar aún más la situación". “Entendemos que es una oportunidad económica, pero no puede ser a costa del descanso y la salud de los vecinos”, subrayan.

“Si se suspenden artículos de las ordenanzas para favorecer la capitalidad gastronómica, los vecinos seremos los primeros perjudicados”, concluye José Antonio Asencio, que insiste en la necesidad de aplicar la normativa “con rigor y sin excepciones”.