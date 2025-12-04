La Peña Bética de Jerez recauda 400 kilos de alimentos para el Comedor de El Salvador

Como es tradicional durante esta época del año, la Peña Bética de Jerez realizó el pasado fin de semana una recogida de alimentos, atendiendo a la llamada hecha a nivel social por la congregación Hijas de la Caridad que regenta el comedor social El Salvador.

Entrega del cheque por parte de Cadimar.

Además, coincidiendo con el gran derbi entre Sevilla F.C. y Real Betis Balompié, la asociación verdiblanca ofreció a sus peñistas, familiares y amigos, previo depósito de una donación de alimentos y otros productos, la participación en un cuadrangular de fútbol 7 y una convivencia previa al partido donde se degustaron guisos típicos de la fecha y diversos entrantes, además de compartir un inolvidable evento.

Un partido de fútbol entre simpatizantes culminó la iniciativa.

La iniciativa obtuvo una fuerte respuesta procediéndose al depósito en la sede de la Peña de múltiples bolsas llenas de alimentos, productos de higiene y otros varios. En la iniciativa ha participado también el concesionario Cadimar de Mercedes-Benz, aportación la cantidad de 500 € en este tipo de artículos, además de otras peñas y familiares simpatizantes del Real Betis Balompié y de su peña jerezana.

En total, se ha entregado al comedor social unos 400 kg en total. Asimismo, se les hizo partícipes del sorteo de Navidad con un décimodel número que la Peña Bética juega este año para sus socios, familiares, simpatizantes y amigos en general.