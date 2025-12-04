La Peña Bética de Jerez recauda 400 kilos de alimentos para el Comedor de El Salvador
Coincidiendo con el derbi entre Sevilla-Betis, la asociación invitó a sus simpatizantes, familiares y amigos a colaborar con alimentos no perecederos
La Junta convoca las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado Superior y grado Medio para el curso 25/26
Como es tradicional durante esta época del año, la Peña Bética de Jerez realizó el pasado fin de semana una recogida de alimentos, atendiendo a la llamada hecha a nivel social por la congregación Hijas de la Caridad que regenta el comedor social El Salvador.
Además, coincidiendo con el gran derbi entre Sevilla F.C. y Real Betis Balompié, la asociación verdiblanca ofreció a sus peñistas, familiares y amigos, previo depósito de una donación de alimentos y otros productos, la participación en un cuadrangular de fútbol 7 y una convivencia previa al partido donde se degustaron guisos típicos de la fecha y diversos entrantes, además de compartir un inolvidable evento.
La iniciativa obtuvo una fuerte respuesta procediéndose al depósito en la sede de la Peña de múltiples bolsas llenas de alimentos, productos de higiene y otros varios. En la iniciativa ha participado también el concesionario Cadimar de Mercedes-Benz, aportación la cantidad de 500 € en este tipo de artículos, además de otras peñas y familiares simpatizantes del Real Betis Balompié y de su peña jerezana.
En total, se ha entregado al comedor social unos 400 kg en total. Asimismo, se les hizo partícipes del sorteo de Navidad con un décimodel número que la Peña Bética juega este año para sus socios, familiares, simpatizantes y amigos en general.
También te puede interesar
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON