"Es una pena que muchos no entiendan lo que significa la Patrona"

Ha pasado la novena y la festividad de la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced Coronada. Por tanto llega el momento de la reflexión sobre los días vividos. El comendador de la comunidad de religiosos de Jerez, fray Felipe Ortuno Marchante, ha comentado a este medio, una vez finalizada la procesión, su "alegría por todos los que han querido acompañar a la Virgen durante estos días de celebración". Añade que "cada año somos más porque el trabajo que venimos desarrollando en estos últimos años está arrojando sus frutos". En cuanto a unas declaraciones suyas a través de las redes sociales en las que lamentaba la actitud de aquellos que abandonan la procesión cuando se llega a la zona de San Marcos, Ortuno es tajante: "No quiero poner nombres de ninguna hermandad. Pero es una pena que muchos no hayan entendido lo que significa la Patrona". Ahondando un poco más sobre el asunto, el padre Felipe no duda en manifestar que "la Patrona está comenzando a ser algo muy importante desde el punto de vista sociológico, religioso y político también. Y es que Ella está aglutinando todos estos aspectos de la ciudad. Todo esto es muy necesario en una ciudad como Jerez en la que se necesitan signos que nos identifiquen, pero sin estar bajo ninguna bandera ni bajo ningún pendón. Toda esta nueva corriente de la que estoy reflexionando en estos días se está gestando porque aquí no hay nadie que manipule nada. Nunca lo he permitido como responsable de la vida en la basílica. Aquí todos los que estamos nos movemos en total libertad y todos tienen su sitio".

En cuanto al 'abandono' de las autoridades civiles y eclesiásticas en la misma procesión, el comendador prosigue comentando que "ciertamente me apena. Se ha establecido San Marcos como lugar para el abandono. Las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, deben de saber que no sólo se abandona a la Patrona, sino a todo el pueblo de Jerez puesto que la Virgen no pertenece a nadie, solamente al pueblo", concluye.

En este sentido habría que destacar que no acaba todo con la procesión del pasado día 24. Durante toda esta semana se sigue celebrando la octava. Los días 29 y 30, la que la Patrona estará expuesta en solemne besamanos en la basílica. Hasta allí podrá llegar todo el Jerez devoto de la Virgen para plantarse ante sus plantas y dirigir sus anhelos, deseos o acciones de gracias.

El mismo domingo, día 30, a las 20,15 horas se pronunciará el 'Te Deum' de acción de gracias por el octavo centenario de la Fundación de la Orden de la Merced. Esta oración cantada tendrá lugar una vez finalizada la Eucaristía.