El periodista Paco Lobatón, Premio Ondas Especial 2025

El periodista Paco Lobatón ha sido galardonado con el Premio Ondas 2025, anunciados este pasado martes. El jerezano ha recibido el Premio Ondas Especial de la Organización por su excelsa trayectoria profesional, labor que viene desarrollando desde hace más de 50 años.

El jurado la ha concedido el reconocimiento "por su larga trayectoria televisiva al frente de los telediarios, como corresponsal parlamentario y presentador del programa Quien sabe dónde en el que desarrolló un proyecto de utilidad social desde un espacio de gran audiencia y que sigue desarrollando con el paso de los años".

Paco Lobatón comenzó su carrera profesional en Radio Jerez para pasar posteriormente, tras un periodo de exilio durante el franquismo, a Radio Sevilla y Radio España y Cadena Catalana. Años más tarde trabajó en Televisión Española, Antena 3 y Canal Sur.

Desde hace unos años reside en Jerez, concretamente en el castigado barrio de Santiago, desde donde ha comenzado a trabajar, a través de la Asociación Unidos por Santiago, en favor de la recuperación de este mítico enclave de la ciudad.

El periodista se une así a la lista de jerezanos que han conseguido este reconocimiento, una lista en la que encontramos a artistas como José Mercé (2000) y David Demaría (2004).