Más de 1.000 perros de más de 100 razas caninas, este fin de semana en Ifeca

Tras la cita del pasado mes de noviembre, el punto obligatorio del Circuito Internacional de Exposiciones de la FCI (Federación Cinológica Internacional) y la RSCE (Real Sociedad Canina de España), la Sociedad Canina de Andalucía Occidental (SCAOCC) continúa con la labor de promoción de las razas caninas puras y la labor de concienciación sobre el bienestar animal de las mascotas.

En esta ocasión y ya en una dimensión de carácter local, regional y nacional, se celebran las Exposiciones Nacional e Internacional de Jerez de la Frontera en el inmejorable enclave del pabellón de Ifeca los días sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026.

Entre las funciones generales de las sociedades caninas delegadas de la RSCE, se encuentra la divulgación y promoción de las razas caninas puras por lo que significan en los distintos lugares geográficos donde se originaron.

Muy particularmente la labor de las sociedades caninas se centra en poner en valor lo que significan nuestras razas caninas autóctonas y su relación con la sociedad española y andaluza de los últimos siglos, siendo además salvaguarda y custodios del acervo cultural que significa su legado genético, y rindiendo el merecido tributo a su fiel labor de trabajo en nuestro país y nuestra comunidad autónoma, con clubes como el del Ratonero Bodeguero Andaluz, entidad fundada en 1993.

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO:

Sábado 14 de febrero de 2026: Exposición Nacional Canina de Jerez de la Frontera

Obligatoria para el Campeonato de Andalucía 2026

Entrega de diplomas a los Campeones de Andalucía 2025

Domingo 15 de febrero de 2026: Exposición Internacional Canina de Jerez de la Frontera – Sherry Winner

Enmarcada en la LiGuau (Liga Autonómica)

ORGANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN:

Organizado por la Sociedad Canina de Andalucía Occidental ( SCAOCC)

SCAOCC) Autorizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE)

INSCRIPCIONES:

La única forma de inscripción es online.