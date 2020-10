“Ser la voz hoy de este acto es un privilegio triste, para mí muy triste, de mucha pena e inmenso dolor. Cuando nos enteramos compañero de que te habías ido, era imposible no pensar en ti, en cada minuto que has luchado por salir adelante de este fatídico virus. Era imposible no pensar en lo fuerte que eras y lo importante, en tan poco tiempo, que has sido para nosotros. Has estado entregado a la unidad en todo lo que se te ha pedido, y eso dice mucho de ti. Gracias compañero, gracias amigo”. Así comenzó la carta que este viernes leyó el responsable de las Urgencias de Atención Primaria Jerez-Costa Noroeste, Fran Giraldo, ante el coche fúnebre en el que se encontraba el médico Óscar Jaime Velázquez, víctima del Covid-19.

Muchos compañeros del dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU) le han rendido un sentido homenaje a las puertas del tanatorio. “Ojalá no hubiera tenido que haber escrito estas palabras, ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Es un honor hablar en nombre de todos y cada uno de tus compañeros que saben de tu valía, de tu compromiso, entrega y cercanía. Tú, que fuiste uno de los que estuviste trabajando a pie de cañón en la residencia de ancianos de La Marquesa cuando todo esto estalló, sabías la realidad y dureza de este maldito virus y sin embargo, no diste un paso al lado. Quisiste seguir aportando tu saber a nuestras urgencias y tu entrega a nuestra unidad”, destacó Giraldo.

“Tu pérdida estoy seguro de que nos marcará para siempre, y no dudes que siempre, amigo, estarás entre nosotros. Hemos dado y has dado todo trabajando al límite de tus fuerzas, y quizás hemos vuelto a entender, mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión: cuidar y salvar vidas. Aunque tú compañero, has dado incluso la tuya propia”, declaró el responsable de la unidad.

Giraldo continuó señalando que “intentamos cubrir necesidades básicas, emocionales, ser cercanos y ayudar a nuestros pacientes. Vivimos situaciones extenuantes sin darnos cuenta que detrás de esos EPIS hay una persona, no un héroe, en muchos casos alejado de su familia para no contagiarlos, que cada día acude a su guardia con fuerza dispuesto a combatir esto que nos ha tocado vivir, más allá de miedos u otras cosas, y con una sonrisa sin un no por delante, como tú”.

“Por personas como tú hay que seguir en la lucha, con fuerza. Juntos lo vamos a conseguir. Sigamos adelante. Gracias. Hasta siempre amigo, hasta siempre Óscar”, concluyó el sanitario.