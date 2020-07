Las piscinas comunitarias, zona ‘caliente’ este verano

En una urbanización de la zona Norte de Jerez un grupo de vecinos ha recogido firmas para solicitar que se vote la apertura de la piscina comunitaria. La junta directiva aprobó en asamblea no abrir este año la zona de agua de la urbanización, un complejo con 10 bloques y 200 vecinos, lo que “supondría alrededor de 600 a 700 personas potencialmente usuarias, a las que habría que garantizar dichos servicios en condiciones de salud y seguridad exigidas por la ley”.

La junta directiva, en una nota informativa a los vecinos, explica que “el volumen de propietarios que tiene la comunidad y las medidas de seguridad que dicta la Junta de Andalucía, hacen que cada propietario pueda disfrutar de la piscina en realidad solo una vez y turno por semana, con una franja de uso entre 1,5 y 2 horas de baño”. Además, entre otros argumentos, la junta añade que “el vaso de la piscina, según dictamen emitido por la empresa mantenedora, presenta deficiencias en el alicatado del suelo y paredes de gresite, no habiendo sido posible su reparación en aplicación del decreto del estado de alarma en tiempo y forma”.

Frente a la decisión de la junta, un vecino, que ha tomado la portavocía del grupo de vecinos, señala que “yo llegué a la junta tarde y planteé que esta decisión debería ser votada por todos. Yo no estoy diciendo que abran las piscinas, sino que votemos. No fue posible en un primer momento y presenté mi renuncia como vocal. Hablé con algunos vecinos y se han recogido casi 70 firmas para que la junta convoque una nueva asamblea o un referéndum para decir ‘piscina sí o no’. Yo creo que hay que tener en cuenta la opinión de 70 vecinos. Aquí no hay cuestión ninguna, sólo un poco de democracia”.

Es sólo uno de los casos ‘complicados’ que han saltado este verano por las limitaciones y obligaciones para este servicio por el Covid-19. Desde el Colegio de Administradores de Fincas, su presidente Rafael Trujillo reconoce que están existiendo muchos conflictos por el uso de las piscinas comunitarias. “La junta de propietarios es la que tiene que decidirlo. Si se ha hecho una junta y toma el acuerdo que sea, es un acuerdo que es válido totalmente. Si alguien no está conforme, lo que tiene que hacer es impugnar el acuerdo en el juzgado. El derecho de la comunidad lo rige la junta de propietarios, es el órgano soberano”, declara Trujillo.

Control de aforo (máximo el 75%), un estudio elaborado por un laboratorio en el que se especifique el autocontrol que la comunidad tiene que cumplir para poder garantizar la salubridad, control del acceso (registro de quién está en la piscina y la hora, con el objetivo de que si hay un positivo en la comunidad, conocer con quién estuvo en esta zona), control de temperatura, tomar cada hora nivel de cloro, marcar los sectores de distanciamiento y desinfectar la piscina al menos una vez al día, son algunas de las obligaciones y recomendaciones para mantener la seguridad.

“En las piscinas grandes la empresa de socorrismo también está haciendo estos controles, lo que hace más fácil la apertura. El problema está en las pequeñas, que no necesitan socorrista y que por tanto alguien de la comunidad se tiene que hacer cargo de todo esto”, añade Trujillo.

El presidente de los administradores concluye señalando que “yo le pido a todos los vecinos que entren en razón. Aquí más que los derechos individuales prima el derecho fundamental a la salud. Y en estos momentos hay que proteger la salud. Yo tengo derecho a bañarme, sí, pero todos tenemos derecho a protegernos”.