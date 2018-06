"La pistola se disparó cuando estaba intentando que no se suicidara"

La primera sesión del juicio por el crimen de la calle Fate estuvo protagonizada por José María Pérez Sanfrutos, acusado de asesinar en una vivienda del número 3 de la referida calle a Juan Miguel Sánchez Ortega, que por entonces tenía 43 años. La Fiscalía y la acusación particular sostienen que en un alarde de sangre fría este segoviano, afincado en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, pegó un tiro en el corazón a Juan Miguel, conocido entre sus amigos como 'Miki'. La bala le perforó la palma de la mano derecha, le entró por el pecho a la altura del corazón y le salió por el hombro derecho.

La versión que aportó ayer el acusado fue radicalmente distinta. En todo momento aseguró al tribunal que lo que hizo fue "evitar que se quitase la vida". Según testificó, cuando su amigo le llamó a su dormitorio se lo encontró con la pistola en la boca mientras gritaba y que "con sumo cuidado fui tirando del arma hasta sacársela de la boca y apuntarla contra una ventana". Acto seguido declaró que "en otro tirón logró ponérsela en la sien" mientras él le conminaba a cesar en su actitud. Fue entonces cuando, de un tirón, logró que la pistola (una Llama del calibre 45 con el número de serie borrado) saliera por los aires hasta ir a parar junto a una pared. Y fue allá donde se fueron los dos, el acusado intentando que no cogiera la pistola y la víctima haciendo justamente lo contrario. Fue entonces cuando 'Miki' llegó por la espalda, logró asir el arma de alguna forma y ésta se disparó. "El tiro me pasó por el sobaco o por el hombro", dijo al tribunal. Fue entonces cuando "vi que se quedaba blanco y se desplomaba, lo cogí y le dejé en el suelo". La distancia a la que se produjo el disparo fue de "30, 40 ó 50 centímetros", dijo Pérez Sanfrutos, una distancia que, como poco, es la mitad de la que calculan los forenses en el estudio anatómico que realizaron al cuerpo del fallecido. No en vano lo cifran entre 1,30 y 1,40 metros.

El acusado, antes de irse, le pidió a la madre de la víctima 50 euros para llegar a Madrid

A todo esto, cabe destacar que no estaban solos en el inmueble donde acaecieron los hechos. Allí, en la cocina, estaban la madre y una vecina de ésta. El acusado salió de la habitación y dijo "Miki se ha disparado". Es entonces cuando el acusado asegura que empezó a pedir que se avisara a una ambulancia. En todo momento dijo que prestó ayuda y palabras de ánimo a su amigo mientras éste "aún respiraba" y negó que lo abandonara. Señaló que fue la propia madre de la víctima la que le conmina a huir "porque estás en busca y captura". "Si me hubiera dicho que me quedara me hubiera quedado", señaló.

La llamada que se realizó al 061 fue oída ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial hasta en tres ocasiones. En la misma se puede ver cómo el estado de nervios de madre y vecina es enorme, tanto que la operadora pide "que se ponga ese caballero, que parece que es el que está más tranquilo", en referencia al hombre sobre el que recaen las sospechas del asesinato.

La vecina declaró que "la mirada que me echó este hombre cuando entró con Juan Miguel en la casa me dejó helada". Relató el estado de tensión y lágrimas que padecía la madre de la víctima pues éste le había dicho en multitud de ocasiones que "iban a venir a matarlo". Tanto es así que cuando ambos llegaron ella habló con los dos, lo que finalmente la tranquilizó. Pidió a su amiga que se fuera, pero ésta se negó. Fue esta vecina, de nombre Rafaela, quien tras el disparo intentó que su amiga no se acercase a la habitación donde yacía su hijo herido de muerte. Cuando vio aparecer a Pérez Sanfrutos con el arma en las manos le dijo "a dónde vas con eso". Él le respondió: "Es verdad", y la dejó. El acusado, en su declaración de más de tres horas, señaló que "no me llevé la pistola porque no era mía" así como que no cesó a dar ánimos a 'Miki'. También apuntó que le levantó la ca ropa del pecho y que no vio sangre, "tan sólo un lunarcito por debajo de la tetilla izquierda". Sabía que le había afectado al corazón pues así se lo informó al 061. Una vez consumada la muerte, ya fuera por asesinato o por accidente, el acusado pidió 50 euros a la madre de la víctima "porque con lo que tenía no llegaba a Madrid". La mujer se los dio ante la posterior estupefacción de su amiga.

Cuando el médico del 061 llegó al lugar tan sólo pudo certificar que había muerto. "El corazón no le latía y lo que hicimos fue tocar lo menos posible para no destruir pruebas".

El acusado salió de la casa en la calle Fate. Se dirigió a un bar de la plaza del Arenal para comprar tabaco, recogió la furgoneta en la que había llegado a la una de la tarde (en este momento era ya la una de la madrugada) y puso rumbo a Madrid por la Ruta de la Plata. Condujo 400 kilómetros, paró a dormir en el kilómetro 200 de esta vía y por la mañana llamó al teléfono fijo de la casa de Fate número 3. "¿Cómo está Miki?", preguntó. "Ha fallecido", le dijo la madre. "Tú sabrás qué es lo que has hecho", le espetó.

En todo momento José María Pérez Sanfrutos dijo que "si hubiera querido matarle no habría actuado así", en referencia a que no hubo disparo de gracia y que en el interior del arma aún quedaban siete proyectiles, algo que hasta confirmó el médico del servicio de urgencias.

Para entender los hechos hay que trasladarse a las horas previas. En todo momento, José María Pérez Sanfrutos, el acusado, describió a su "amigo Miki" como una persona inestable cuando consumía alcohol y cocaína. Señaló que "era habitual que amenazase con quitarse la vida", motivo por el que él y otros amigos bajaban a Jerez para interesarse por él. Asegura que eso fue lo que sucedió aquel día.

La jornada de autos el acusado llegó a Jerez. Eran las cuatro de la tarde aproximadamente. Era un día de mucho calor. "En Sevilla me marcó la furgoneta 52 grados", dijo. Su amigo lo recibió en una terraza de la plaza del Arenal. "Lo primero que me dijo, subiéndose la ropa, fue que 'si vienes a matarme que sepas que estoy armado', y me enseñó la pistola que llevaba". "Le dije que si se creía que podía decirme esto tras conducir 700 kilómetros para verle... Y me pidió perdón".

Tomaron unas raciones en la céntrica plaza del Arenal, subieron a la casa a dejar la chaqueta (y la pistola). Acto seguido se fueron al bar de una amiga de 'Miki'. Allí tomaron copas y cocaína (compraron un gramo). "En ese momento yo ya sabía lo que se venía", dijo Sanfrutos. Y retornaron a la plaza del Arenal, donde su amigo "montó un pollo". "Sacó un cuchillo, se lo puso apuntando al pecho y al intentar quitársela me cortó en un dedo". "Estaba mal, yo le dije que siempre nos tendría a los amigos y se puso a llorar".

En el informe que rindió el médico de emergencias se puede leer que el fallecido tenía problemas mentales y que en Madrid había sido diagnosticado de agorafobia (temor obsesivo a los espacios abiertos). El acusado mantuvo que en numerosas ocasiones tuvo que ir a verle a centros hospitalarios de Madrid (Gregorio Marañón y La Paz) así como al de hospital de Jerez. Sostuvo en todo momento que tenía "ideas delirantes".