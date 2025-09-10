En marcha el Plan ‘Jerez de los Cuidados’ para mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Inclusión Social, pone en marcha el Plan ‘Jerez de los Cuidados’, en busca de un nuevo modelo de Servicio de Ayuda a Domicilio que pretende situar a las personas en el centro, garantizando un servicio de calidad y cercano.

Desde el Ayuntamiento se explica que "este plan nace con el objetivo claro de mejorar la atención y la satisfacción de quienes reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, apostando por un sistema más justo, sostenible y humano, y por contar con la voz tanto de las personas usuarias, como del equipo profesional del servicio".

Desde este pasado lunes, y hasta el 18 de septiembre, se inicia la fase de encuestas y grupos focales, espacios pensados para presentar opiniones y propuestas de forma presencial. Será a partir del día 19 de septiembre cuando darán comienzo los grupos focales, donde personas usuarias y profesionales, podrán exponer sus experiencias, propuestas y expectativas, "que serán analizadas para diseñar un servicio que de verdad responda a las necesidades de jerezanos y jerezanas".

El acceso tanto a las encuestas para usuarios e inscripción en los grupos focales, como los cuestionarios e inscripciones destinados a profesionales, pueden consultarse a través de la web del Ayuntamiento, tanto en la portada de la página de la Delegación de Inclusión Social, como en el apartado de Ayuda a Domicilio.

"La participación tanto de ciudadanía (usuarios y familiares) como de profesionales es fundamental en las encuestas para expresar la valoración del servicio actual y qué aspectos se pueden mejorar; y en los grupos focales, para dialogar, compartir experiencias y plantear nuevas ideas destinadas a trazar un camino común hacia la calidad", exponen desde Inclusión Social.