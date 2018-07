La planta fotovoltaica de Las Quinientas pide un nuevo permiso

El proyecto de instalación de una planta fotovoltaica en el paraje de Las Quinientas ha retomado su tramitación ambiental. Para ello, ha presentado un nuevo estudio de impacto ambiental "más completo", tal y como explicaron fuentes vinculadas a la promotora de esta inversión, para que las obras puedan iniciarse a lo largo del próximo año.

Este medio informó hace un mes que el entonces Ministerio de Industria (ahora las competencias en materia energética están en el denominado Ministerio para la Transición Ecológica) había decidido no admitir a trámite el proyecto porque, tal y como se recogía en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que anunciaba la decisión, la propuesta no reunía un estudio de impacto ambiental "las condiciones de calidad suficientes".

Fuentes de la empresa explicaron que, durante la tramitación anterior, el Ministerio exigió "revisar" una serie de estudios complementarios para el expediente por lo que le dio un plazo de alegaciones para solventarlo. Sin embargo, estas comentaron que el plazo dado no era suficiente para cumplir con todo lo exigido por lo que se optó por el archivo de la petición e iniciar una nueva para cumplir escrupulosamente con las demandas que marca el procedimiento para este tipo de instalaciones por parte de la administración central.

El proyecto contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 110 megavatios por parte de la empresa Cartuja Solar SA (que pertenece al grupo Sunia) y de ampliar la subestación eléctrica Cartuja II, ubicada a escasos kilómetros en el paraje de Bolaños, donde evacuar la energía generada. La inversión rondará los 77 millones de euros según la información aportada, una cuantía inferior a la anunciada inicialmente ya que, como explican estas fuentes, se han podido "ajustar" los costes.

Las estimaciones de la firma es que toda la tramitación ambiental -tanto el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente como el de la Junta de Andalucía- se pueda obtener a lo largo de este año o el primer trimestre del próximo para que las obras puedan iniciarse en 2019.

Fue el 13 de septiembre de 2016 cuando Cartuja Solar solicitó ante el Ministerio de Energía autorización para el parque fotovoltaico de Las Quinientas -este paraje se encuentra en las inmediaciones del cruce de la carretera que une El Portal y la autovía Jerez-Los Barrios con la que conecta Jerez con Puerto Real-. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente no lo admitió a trámite al no dar su beneplácito al estudio de impacto ambiental. En sus alegaciones la empresa ya anunció que pensaba presentar un nuevo documento pero no llegó a hacerlo en el plazo fijado, de ahí que el Ministerio acabara archivando el expediente. Sin embargo, una vez archivado ya se ha formalizado la nueva solicitud.