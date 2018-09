La plantilla de Urbaser culpa al PP de la falta de limpieza en Jerez

La plantilla del servicio de limpieza de Jerez, junto al Comité de Empresa, ha hecho público un comunicado con el que replica las declaraciones del Partido Popular en las personas de María José García-Pelayo y Antonio Saldaña junto a tres representantes de los mismos en las pedanías de Jerez.

Los trabajadores de Urbaser les "recuerdan a la ex alcaldesa María José García-Pelayo y al alcaldable Antonio Saldaña que no quieren ocultar la total responsabilidad que tienen ambos en la situación del servicio de limpieza actual en Jerez con la retirada de 4.500.000 euros en los presupuestos del 2013 y que provocó el planteamiento de un ERE de 125 personas que asumió totalmente la plantilla de trabajadores", señalan en el comunicado.

"No es normal que ahora quieran dar lecciones de prevención, solución y organización cuando en su momento lo único que hicieron fue sembrar la situación que actualmente estamos viviendo", añaden.

La plantilla de trabajadores insta a Pelayo y a Saldaña a que "no den opiniones como la vertida el pasado día en los medios de comunicación afirmando que la limpieza de Jerez no es solo un problema de fines de semana, y afirmando que el sistema de limpieza en Jerez no funciona".

Para los trabajadores, "es evidente que desde que el Partido Popular instauró sus formas y maneras de gestionar la limpieza así nos ha ido. Tenemos que decir que desde el año 2011 este es el primer gobierno municipal que habla y se reúne con los trabajadores, que les pide opinión y sobre todo que al menos intenta reforzar un servicio como el de fines de semana que es totalmente insuficiente y que seguro toda la ciudadanía de Jerez lo agradecerá, exceptuando a personajes que anteponen intereses y rentas políticas como el Partido Popular y Ciudadanos, antes que la mejora de un servicio tan importante como es el de la limpieza de Jerez".

"Parece que estos dos grupos políticos -añade el comunicado- ya no recuerdan una reunión con todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Jerez que se mantuvo este invierno y donde se recogieron afirmaciones y 'palabras de honor', donde se juró y perjuró que si el nuevo presupuesto municipal incluye una partida para la limpieza ellos darían su voto afirmativo a ese nuevo presupuesto. ¿Qué fue lo que ocurrió al final del cuento? Pues como siempre, faltaron a su palabra".

"En realidad no decepcionaron a nadie pues ya sabíamos de antemano de qué pie cojeaban", señalan los trabajadores de la limpieza viaria.

"Para finalizar nos resulta un poco extraño que tres representantes del Partido Popular de las pedanías de Jerez hagan un vídeo y lo suban a las redes diciendo que los contenedores que trae la alcaldesa son de segunda mano y los utiliza para las pedanías. Estos contenedores los trae la empresa Urbaser ya que así viene recogido en el pliego de condiciones que regenta esta ciudad desde hace 25 años. No los trae el Ayuntamiento y evidentemente estos contenedores de segunda mano se cambian en las pedanías y en la ciudad de Jerez para mejorar las condiciones de los actuales".

La plantilla quiere "dejar muy claro" que "no entramos en juegos políticos" y lo único que desea es "que no se utilice el servicio de limpieza de Jerez como arma arrojadiza entre partidos políticos y de una vez por todas se solucione este gravísimo problema" que tiene la ciudad.