La Plaza del Arenal contará con un Punto Violeta durante la Navidad

La Delegación de Igualdad y Diversidad pone en marcha por segundo año consecutivo un Punto Violeta en la Plaza del Arenal para seguir fomentando el ocio seguro durante las fiestas navideñas. Este servicio ofrece sensibilización, información y atención frente a las violencias de género y sexuales en lugares de ocio y eventos festivos, dentro de la campaña ‘Jerez, por un ocio seguro’. La teniente de alcaldesa Susana Sánchez y la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, han visitado este Punto Violeta, invitando a toda la ciudadanía a acercarse a conocerlo y a disfrutar de unas fiestas seguras, de convivencia y protagonizadas por el respeto, sin acoso ni violencia machista.

Este punto violeta funcionará los días 28 y 29 noviembre, del 4 al 8 de diciembre; y 12 y 13 de diciembre; y 31 de diciembre, en horario de 20 a 00 horas.

El Ayuntamiento ha apostado firmemente por la campaña ‘Jerez por un ocio seguro’ y por los Puntos Violeta, servicio que se ha ampliado y reforzado, dado que inicialmente se prestaba durante la Feria del Caballo, y ya desde la Navidad de 2024 se instauró en periodo de Zambombas. Este año se ha reforzado ampliándolo en días y horario, con la finalidad de activar la respuesta ciudadana de rechazo a la violencia, y potenciar espacios seguros, en los que la actitud de respeto de hombres y mujeres permita disfrutar a las chicas y a las mujeres de tradiciones y fiestas sin violencia, y sin riesgo de agresiones sexistas, sean de la intensidad que sean.

Sus objetivos son concienciar, informar y promover espacios de diversión seguros, de respeto hacia las mujeres y libres de acosos y de agresiones. El Punto Violeta cuenta con personal especializado y formado tanto para realizar acciones de sensibilización y prevención como para, en caso ser necesario, detectar situaciones de peligro en la población y atender, acompañar y asesorar, en caso de una agresión. El Punto Violeta estará coordinado en todo momento con las fuerzas de seguridad y facilitará los recursos a la víctima en caso de que desee ponerse en contacto con ellos.

El año pasado el servicio de Punto Violeta prestado durante las Fiestas Navideñas atendió a 1.008 personas, 808 (80,25%) mujeres y 199 (19,75%) hombres.