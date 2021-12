"El jerezano no escatima en la mesa en Navidad"

¡Las huevas, las patas rusas, los mejillones, cigalas, calamares, las almejas...! Dicen en los puestos de pescado de la plaza que el jerezano no escatima en la mesa. “No tendremos dinero durante todo el año, pero en Navidad todo el mundo pone una mesa en condiciones”, dice Juan Parada Vargas, presidente del Mercado Central de Abastos, desde su puesto, “para servirle”. “Gracias a Dios, el público sigue asistiendo a la plaza, no nos dejan. Son fieles a nosotros. Les gusta el trato de tú a tú. No nos podemos quejar”, añade.

Son días fuertes de compra. La plaza bulle. Es un ir y venir de público y visitantes. A pesar de la lluvia, hay que cocinar igual. La gente se echa a la calle. Aún así, el agua y el miedo al Covid han frenado de algún modo la asistencia, “pero dentro de lo que cabe, estamos bien. Durante todo el mes de diciembre hemos estado vendiendo, la gente también ha estado congelando”, cuenta Miguel Ángel Fernández, desde su puesto de carne ‘El Migui’, donde se vende “lo fuerte estas Fiestas, el cordero y la cola de toro, que están desbancando un poco al pavo y a las tradiciones. La cosa se ha modernizado”.

En charcutería-ultramarinos Las Niñas, lo más demandado son los rollos de ternera, la carne mechá y los patés, el queso payoyo y el lomo en caña. El picoteo lo pone Miriam Álvarez, que cuenta que estos días “la gente está más animada y tiene ganas de comprar. A ver qué es lo que queda. Estamos empezando las Fiestas y quedan Fin de Año y Reyes. Pero lo que deseo ahora es que lo pasemos todos lo mejor posible, ¡y a emborracharse, que ya está la Virgen María con los dolores!”.

En Frutas y Verduras M. Pérez también hay trajín, aunque la lluvia ha sido un pequeño freno. En el puesto, Antonio dice que lo más demandado es la piña, el melón, la clementina, las fresas, las naranjas... Y de verduras, por supuesto, que no falten los avíos del puchero, la cebolla para los guisos y los pimientos. Asegura que el día clave en Navidad de venta es el 23, “ya el 24 la gente lo tiene todo comprado y va más a la peluquería”, bromea. Asimismo, respecto al Mercado en general, demanda “más alicientes para que las grandes firmas vuelvan al centro, donde hay muchos locales cerrados, así como una mayor accesibilidad y autobuses urbanos”.

Y para poner un punto de color a la mesa más, las aceitunas. Miguel Barranco sabe del asunto, y además es el secretario del Mercado Central. “Es la semana más fuerte del año respecto a la aceituna. Todo el mundo quiere ponerla en la mesa para decorarla, es un producto muy apreciado. Las que más se piden son las gordas, tanto rellenas de queso, pimientos, como almendras... Y también son muy demandadas las populares chupadedos”. En general, subraya que “las ventas en Navidad en la plaza se duplican. Va la cosa bien”.

Hay que recordar que la plaza está llevando a cabo una serie de promociones, como la de los viernes, día en que se sortean 200 euros en productos frescos. También hay rascas, regalitos como llaveros, paraguas... Todo para agradecer la fidelidad de los clientes, cada año, generación tras generación.

Y es que ir a la plaza en cualquier fecha del año, no sólo en Navidad, es todo un espectáculo, para todas las edades. Los niños disfrutan con la variedad de los puestos y sus expositores, llenos de todo tipo de género con los que quedarse embobados. Los adultos recorren los pasillos a la vez que rememoran otros tiempos, aquellos quizás en los que de la mano de sus mayores repetían la escena de hoy.

Elegir los productos en el puesto de confianza de casi toda la vida, pensar en qué cocinar e incluso dejarse aconsejar tras una charla a la jerezana. Siempre es buen momento para ir a la plaza, hasta por el mero hecho de pasearla. Y picar, siempre se pica alguna cosilla. Y qué gusto da saber que en la mesa se pone calidad. Son las tradiciones, mercado de cercanía y con confianza.