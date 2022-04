El pleno municipal pide que la Junta inste al Ayuntamiento a revisar la licencia de obras de El Barroso

El gobierno local no acepta revisar de oficio la licencia de obras del parque eólico El Barroso, pero no tiene ningún problema en que el pleno municipal recurra a la Junta de Andalucía para que ésta inste a su vez al Ayuntamiento a velar por el cumplimiento de la normativa urbanística en este proyecto.

El pleno municipal ha aprobado este jueves por mayoría una proposición de Ciudadanos para que el Gobierno andaluz requiera al Ayuntamiento que supervise la autorización concedida a Capital Energy para la instalación de este proyecto de energías renovables en el viñedo histórico de Jerez.

Lo más sorprendente es que la propuesta ha visto la luz con el voto a favor de todos los grupos representados en la Corporación jerezana, salvo el PP, es decir, con el apoyo del grupo socialista, que por un lado veta que el gobierno local de su partido asuma de motu propio sus competencias en la materia pero, de otro, permite que la Junta le recuerde su obligación de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística.

La propuesta ha salido adelante con la inclusión de dos enmiendas, una presentada por el grupo socialista para que se inste igualmente a la Junta de Andalucía a revisar la autorización ambiental del proyecto, y otra, de Ganemos Jerez, para que se solicite al Gobierno andaluz una moratoria temporal de las autorizaciones de renovables en Andalucía hasta que se haga una planificación. El portavoz de Cs, Manuel Méndez, no puso ningún reparo a aceptar las enmiendas, porque "no nos podemos quedar de brazos cruzados y que el daño luego sea irreparable".

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha dejado claro, no obstante, que no hay la más mínima intención de atender el requerimiento, ya que "el Ayuntamiento no puede revisar de oficio algo que es conforme a ley" y en el parque eólico El Barroso, "la autorización ambiental es correcta, la de construcción de la Junta es correcta, la legalidad urbanística es correcta y la licencia de obras es correcta".

El PP, por su parte, ha justificado su voto en contra a través de Almudena Martínez del Junco, quien ha defendido la necesidad de proteger el viñedo frente a la invasión de las renovables, no así que intervenga la Junta en las competencias urbanísticas del Ayuntamiento. "No veo necesario meter aquí a la Junta", ha esgrimido la concejal popular, con la que ha coincidido el secretario del Ayuntamiento, quien se ha referido durante el debate a la incongruencia de trasladar a la Junta un asunto que es competencia del Ayuntamiento.

Podemos y Ganemos Jerez, por su parte, han cuestionado la actitud del gobierno local y el PP. Para Kika González, portavoz de Ganemos, "es muy triste que el PP escurra el bulto cuando las competencias son de la Junta. Tienen que votar de manera que luego puedan mirarle a la cara a los afectados por el parque".

Rocio Monedero, de Podemos, ha lamentado el "cinismo" del gobierno local, "que pide que la Junta haga la revisión de la autorización ambiental, pero aquí no se puede hacer la revisión de oficio de la licencia". "Aquí no hay medias tintas, o se defiende el viñedo o no" y "si existe coherencia, ya que pide la revisión de la autorización ambiental, pues que paralice las obras hasta que responda la Junta. Lo demás sobra", ha manifestado.

A Díaz le fallaron las formas en su réplica al recurrir a la descalificación personal de la concejala de Podemos, actitud impropia de un responsable municipal, que en tono irónico puso en duda su capacidad para entender el procedimiento. "Es básico, de primero", le recriminó Díaz en tono infantil. El portavoz de Cs, en un gesto que le honra, ha salido en defensa de Monedero, que "no creo que sea una indocumentada" al tiempo que ha insistido en pedir al gobierno local que recapacite sobre la revisión de la licencia, porque "si me ponen un molino en la plaza del Arenal, por mucho que tenga autorización de la Junta, yo como jerezano lo cuestionaría".