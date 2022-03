El pleno aprueba la adhesión al plan de pago a los proveedores en Jerez

El pleno municipal ha aprobado la adhesión al nuevo plan de pago a proveedores con el apoyo de PSOE, Adelante Jerez y la concejal no adscrita Kika González, gracias al voto de calidad de la alcaldesa Mamen Sánchez. Tanto el PP como Ciudadanos se han abstenido en el punto dedicado al plan de pagos y han votado en contra de las medidas necesarias para llevarlo a cabo como son la revisión del plan de ajuste y la aceptación del compromiso de aplicar las medidas. En la práctica, el voto negativo de estos dos últimos partidos supone rechazar también el plan de pagos a proveedores porque ambos puntos son necesarios para llevarlo a cabo. El concejal no adscrito Francisco Zuasti ha dado su apoyo al primer punto pero ha votado también en contra de los dos siguientes.

Durante su intervención, la delegada de Economía, Laura Álvarez, ha destacado que el plan de pago permitirá hacer frente a 6,7 millones de euros de facturas de pequeñas y grandes empresas, que podrán "cobrar en mayo con condiciones importantes como es renunciar a los intereses". De este modo, el Ayuntamiento de Jerez "consigue afrontar deuda pero sin 1,4 millones de interés. Además, "cambiamos deuda comercial por financiera". Igualmente, la edil socialista ha destacado las condiciones ventajosas para el Ayuntamiento "con 4 años de carencia".

La concejal no adscrita, Kika González (Ganemos), ha hecho hincapié en que "esto no es más que un préstamo más para poder salir y no destrozar el tejido empresarial de este municipio y, obligatoriamente, tenemos que hacerlo para no dañar a las empresas que trabajan con el Ayuntamiento". Aun así, ha recordado que "en 2023 hay que pagar 38 millones del primer préstamo que se pidió". Por ello, ha destacado que "es más que urgente que consigamos sentarnos en Hacienda" o, de seguir, así, "vendrá otro préstamo y estaremos siempre dando patadas al balón".

Desde Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo, ha reconocido que el plan de pago a proveedores es una "solución coyuntural" para un problema "estructural". "Debemos votar a favor por lo que supone como balón de oxígeno para la situación", ha dicho. Sin embargo, "volvemos a lo de siempre, necesitamos mirar el problema a la cara. Las administraciones locales se encuentran en este país infrafinanciadas. No podemos retrasar la solución a este problema".

Así las cosas, Ruiz-Berdejo ha señalado que "más allá de que nos vayan viniendo créditos, es importante empezar a hablar de soluciones definitivas a un problema que se extiende demasiado y que puede afectar a la manera que préstamos los servicios".

Desde Ciudadanos, Manuel Méndez ha afirmado que, hasta ahora, "hemos votado con responsabilidad, por garantizar la prestación de servicios públicos a los jerezanos que no tienen culpa". Sin embargo, en esta ocasión, han instado al gobierno local a "tomar medidas para ajustar lo que ingresamos con lo que gastamos y que, desde otras administraciones, se ataje el problema endémico con la deuda municipal".

En este punto, Méndez ha recalcado que, al aprobarse el nuevo plan de pago a proveedores, "aumentamos la deuda financiera a 932 millones", siendo "más de mil millones" si se suma la deuda con proveedores. A su juicio, se constata que "después de 7 años, el PSOE no se ha hecho nada para equilibrar ingresos y gastos y que la única gestión de la deuda es el coste con la patada a seguir adelante".

Desde el PP, Rosario Marín ha resaltado que "la gran mayoría de facturas son de los tres últimos años". Lo que para los populares se traduce en que "no se está pagando a los proveedores". "Llegaremos a una situación que será inviable", ha augurado, añadiendo que "la situación estructural es complicada pero ustedes están generando una pelota más grande por no pagar cada año lo que tienen presupuestado".

Tras las primeras intervenciones, la delegada Laura Álvarez le ha replicado a Marín que "hay prelación de pago y tenemos que dar prioridad a las facturas que dejaron de pagar. 120 millones de euros del PP en facturas en un cajón". Al tiempo, que ha añadido que el nuevo plan de pago se destinará principalmente a los 3 últimos años "porque nos hemos dedicado a pagar las que ustedes no pagaron".

Además, ha hecho hincapié, en respuesta a Méndez, "por primera vez en la historia de este Ayuntamiento la deuda está ordenada y lo dicen los informes de la Intervención".