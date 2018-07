Un pleno de hermanos mayores que cierra el curso cofrade

Hoy a partir de las ocho de la noche de la jornada de hoy, y en la sede de la calle Curtidores, tendrá lugar el último pleno de hermanos mayores del curso cofrade en la ciudad. Esta última asamblea siempre se sirve con cierto interés si se tiene en cuenta que es en el que trata del reparto de los ingresos en concepto de alquiler de sillas y palcos de la carrera oficial. En esta ocasión, son pocos los secretos los que se desprenden de este pleno si se tiene en cuenta que en este año se vuelve al reparto por igual para las hermandades de penitencia y una asignación de mil doscientos euros para las hermandades de vísperas, las hermandades del Rocío de Jerez y la del Rosario de capataces y la sacramental de Santiago.

Como es sabido, el laudo en el que se dirimía la suspensión de los acuerdos por un defecto de forma en la citación del pleno celebrado en el pasado año por estas mismas fechas, tras recurso presentado por la hermandad de la Cena, suspende un reparto de tres mil euros que se acordó en dicho pleno para las hermandades que no pasan por el palquillo de toma de hora.

Si el pleno requiere la devolución, el consejo buscará las fórmulas para llevarla a cabo

Así que el se vuelve al reparto que se ha venido llevando a cabo en años anteriores hasta la aprobación de un reglamento de régimen interno para el mismo consejo directo que explicite cómo se debe de llevar a cabo el reparto de estos ingresos tan importantes para las cofradías jerezanas.

Por su parte, y según se desprende del mismo consejo, la permanente no lleva en su hoja de ruta elevar al pleno cómo se ha de llevar a cabo las supuestas devoluciones que vísperas, glorias y sacramental deberían de hacer por igual tras la suspensión de los acuerdos del año 2017 y que asciende a 1800 euros. Desde Curtidores no se mueve ficha y se piensa que "lo repartido, repartido está". Otra cuestión distinta sería que el mismo pleno en los ruegos y preguntas demande las devoluciones lo que no quedaría más remedio al consejo que iniciar un procedimiento de devolución de la cantidad antes comentada.

Por tanto, si hay alguna cuestión con cierto interés en este pleno, será la de si los hermanos mayores obligan a la devolución de aquel reparto que se hizo de la Semana Santa de 2016. Daría por cumplido el acuerdo llevado en el famoso laudo pero sacaría a flote una gran insolidaridad por parte de las cofradías al estar más atentos a los repartos que a la fraternidad que debería reinar entre corporaciones. Habrá que esperar a ver qué da de sí este pleno en el que también se hará entrega de la memoria de actividades del curso recién acabado.