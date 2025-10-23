La Policía Local rescata a un búho en Jerez, denuncia a tres conductores por delitos contra la Seguridad Vial y a uno de ellos en 'bicicleta eléctrica' por alcoholemia

La Policía Local ha procedido a la denuncia de cuatro conductores por delitos contra la Seguridad Vial en los últimos días. En el primero de los casos, tras registrarse un accidente en una avenida del entorno del Zoobotánico y ser requerida la presencia de la Policía Local, se comprobó cómo uno de los conductores tenía síntomas de hallarse bajo los efectos del alcohol, por lo que fue sometido a la prueba de alcoholemia, en la que ofreció resultado positivo, imputándosele un delito del artículo 379.2 del Código Penal. El vehículo quedó inmovilizado y trasladado al depósito municipal.

En el segundo caso, un conductor resultó denunciado en un control de alcoholemia establecido en una avenida de acceso a la zona centro, por conducir bajo los efectos del alcohol. En este control, en el que se hicieron 28 pruebas, hubo otro positivo por conducir bajo el consumo de sustancias estupefacientes. Igualmente, en otro control realizado en una calle céntrica próxima, los agentes interpusieron dos denuncias administrativas por superar la tasa de alcoholemia. Se dio otro caso de detenido por vulneración del artículo 384 del Código Penal por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción, y uno más por conducción en estado ebrio, por síntomas evidentes observados por los agentes y su ratificación en el test de alcoholemia. Estos dos últimos casos, en la zona sur.

Cabe destacar el caso de un positivo en alcoholemia que, de madrugada y en el entorno de Madre de Dios, circulaba en bicicleta eléctrica bajo evidentes síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol, hecho que propició la actuación de los agentes a requerimiento de la Policía Nacional. En tal circunstancia, se le dio el alto policial y se comprobó tal evidencia en el test de alcoholemia.

En cuanto a la atención a accidentes por parte de la Policía Local destaca la asistencia al conductor de un patinete eléctrico (vehículo de movilidad personal 'VMP') que sufrió heridas de consideración grave tras un accidente registrado en una calle de doble sentido que conecta la zona centro y la zona sur. Los agentes atendieron al herido hasta la llegada de los servicios de emergencias, que procedieron a su traslado al Hospital Universitario de Jerez. En otros casos, la Policía Local ha asistido a conductores de motocicletas en sendas colisiones que les provocaron heridas de consideración leve, así como en otros dos sin heridos de choque por alcance entre turismos y el derribo de una motocicleta estacionada tras la embestida de un turismo.

Asimismo, la Policía Local ha recuperado en una avenida de la Zona Sur un turismo que había sido sustraído hace una semana, según consta en las diligencias policiales tras la denuncia de su robo, por lo que se inicia el procedimiento de contacto con su propietario.

Dentro de la campaña contra el vertido de residuos en los distintos polígonos industriales de la ciudad, la Policía Local ha iniciado otro expediente sancionador en un caso registrado en el Polígono El Portal por vertido de cartones y de documentos a la vía pública. Se recuerda que la campaña se inició el pasado 1 de septiembre de manera intensiva en todos los polígonos industriales de la ciudad, al objeto de prevenir la práctica de vertido de residuos de todo tipo fuera de los contenedores y del horario establecido, tras haberse detectado por parte de Medio Ambiente hasta 96 'puntos negros' en este sentido en la ciudad.

En el apartado de diligencias, la Policía Local localizó a dos menores que, procedentes de un municipio de la provincia de Sevilla, se dirigían sin conocimiento de sus padres a una localidad de la costa noroeste. Se procedió a su traslado a la Jefatura de la Policía Local, donde fueron recogidos por sus padres.

Igualmente, la Policía Local ha colaborado en asistencia a los efectivos del parque de Bomberos en la extinción de incendios de pastos en El Torno, la carretera del Calvario y en el incendio en zona céntrica de un vehículo, en cuya extinción colaboró también el personal del Servicio Municipal de Autobuses Urbanos. En este sentido, también destaca el incendio de otro vehículo en la zona norte que fue sofocado por Bomberos con la presencia de los agentes en sus labores de apoyo a la incidencia.

Respecto a incidencias de servicio con animales, la Policía Local ha trasladado al Centro de Conservación de la Biodiversidad 'Zoobotánico Jerez-Alberto Durán' un búho que se encontraba desorientado en la vía pública, en la zona de Las Delicias. Igualmente, a requerimiento vecinal, han retirado un perro que se encontraba en malas condiciones en Estella del Marqués, siendo trasladado al Centro de Protección Animal ubicado en el polígono El Portal.

En cuanto al apartado de 'Servicios Humanitarios', la Policía Local ha atendido casos de personas mayores a las que han asistido en primera instancia en sus domicilios hasta la llegada de la ambulancia para su traslado al hospital por sufrir caídas que precisaban examen médico, así como el traslado de dos personas que, en la vía pública, manifestaron encontrarse con un cuadro de ansiedad. Igualmente, se han registrado dos casos en los que los agentes de la Policía Local han ayudado a reincorporarse a personas mayores que se encontraban solas en sus domicilios y que pidieron tal ayuda a la Sala de Radio del 092, sin necesidad de traslado al Hospital.