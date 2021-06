La comisaría recupera el servicio de patrullas en motocicleta

El Cuerpo Nacional de Policía recuperó ayer lunes por la tarde su servicio de patrullas en motocicleta después de que el mismo haya estado suspendido durante los últimos cuatro meses. Cabe recordar que fue a principios del pasado mes de marzo cuando se informó de que dicho servicio se suspendía. “ya llevamos más de un año denunciando que los funcionarios de la unidad Motorizada de Jerez no disponían de los servicios de protección adecuados para garantizar la seguridad de los mismos, trabajando con cascos no aptos y caducados en el tiempo, uniforme sin las protecciones idóneas para evitar lesiones, calzados no apropiados y se ha tenido tiempo para solucionar estos problemas” se apuntó en su momento desde el SUP.

Tras las críticas y denuncias sindicales dieron fruto y finalmente el pasado viernes se recibió en la nueva comisaría de La Asunción el material que ha permitido que los agentes vuelvan a patrullar. Según apuntó a este medio el representante del SUP en la ciudad, Antonio Flores, “han llegado los casos reglamentarios, las protecciones y las uniformidades que permitirán a los agentes salir a la calle”. En principio, y pese a contar con siete motocicletas, el servicio se reemprenderá con dos motos por turno de mañana y tarde.

El material que ha llegado consiste en los referidos cascos, cazadoras, botas y prendas de protección de pantalón para motos. “Ahora ´se señala desde el SUP- los compañeros están perfectamente uniformados por primera vez, ya que jamás han dispuesto de una uniformidad completa ya que hasta ahora vestían como una especie de batiburrillo faltándole a todos ellos los complementos adecuados. Lo hemos peleado y es un orgullo que lo hayamos conseguido. Ahora queda mejorar el parque móvil de motocicletas ya que algunas de ellas están bastante castigadas”.

El servicio de motocicletas se considera esencial para patrullar las zonas de callejuelas estrechas que caracterizan al centro de Jerez y por donde es imposible meterse con un coche de patrulla. Numerosos han sido los casos de delincuentes que perpetraban robos en los negocios del centro comercial de la ciudad y que fueron detenidos por los agentes que integran este importante servicio.