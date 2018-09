¿Qué es un político?

En algún sitio leí una vez algo así como que "un político era alguien que inventaba problemas donde no los había para poder justificar su trabajo", sí, más o menos era esto lo que leí. Con el transcurrir del tiempo, y viendo las cosas que estoy viendo, me da que es necesario ampliar un tanto la definición y, urgente, especificar, un tanto también, ciertos detalles importantes que no figuran en ella. Diríamos entonces que un político -la inmensa y desoladora mayoría de ellos- es alguien que inventa un problema donde no lo había, para justificar el pago -que siempre va a cobrar- por un trabajo que no era necesario, que nadie le ha pedido que haga, que se ha empeñado en hacer, y que nunca va a resolver.

Les voy a ilustrar, con su permiso, esta 'teoría' con un muy reciente ejemplo, harto significativo, que da fe de la irrefutable consistencia de la argumentación que hoy nos ocupa: el 'asunto' de las cinco corbetas contratadas con Navantia -la empresa pública española de astilleros- por Arabia Saudita.

Verán, el anterior Gobierno de España -en este caso no importa el signo político que tuviese- firmó un contrato mil millonario con el Reino de Arabia Saudita para venderle una partida de 400 bombas 'aire-tierra' guiadas por láser y cinco corbetas para su Armada. Para los depauperados astilleros públicos españoles, y en concreto para los gaditanos, esto suponía la creación de seis mil puestos de trabajo -directos e indirectos- y asegurar la carga de trabajo para cinco años. Todo un logro para nuestra economía y un respiro importante para las cifras de paro en nuestra provincia -las más altas de España un año sí y otro también- ¡Perfecto!

¿Perfecto?, ¡pues no! Llega Pedro Sánchez a La Moncloa. Entre las muchas majaderías que le ha dado tiempo a hacer en tres meses mal contados, suscribe la de anular la venta de las bombas a los árabes. Ellos responden que si no les vende las bombas no quieren los cinco barcos, lógico. En Cádiz y Puerto Real se empieza a liar parda, lógico también: comienzan las movilizaciones, los cortes de carreteras, y se firma una amenaza de huelga hasta que se les garantice nada más que lo que ya tenían. A Sánchez se le caen los pantalones, a su indescriptible ministra de Defensa, Margarita Robles, las faldas: dicen que "lo van a pensar…" ¿¿?? Luego dicen que "no van a dejar tirada a Navantia…" ¿¿?? Después reculan y terminan por "aclarar" ¿¿?? que "no han visto irregularidades en el contrato…" ¿¿??, que "van a vender las bombas a los saudíes… así que se van a construir las corbetas". Ustedes, por favor, me lo expliquen, porque yo soy incapaz de encontrarle sentido alguno a todo esto.

Veamos: había un contrato firmado -un magnífico y providencial contrato, por cierto-, bien, ningún problema. A continuación, porque sí, por haber acusado -por acusar-, cuando no era él el presidente, a Rajoy de "vender armas a países que atentan contra los derechos humanos", rompe un acuerdo ya contraído en firme. De la noche a la mañana, por un capricho estúpido, donde no había ninguno crea tres problemas, ¡tres!: uno, con las seis mil personas que manda al paro; otro, con la balanza de pagos del Estado; y otro más, con el mayor país del Golfo Pérsico que, con sorpresa e incredulidad, ve cómo se incumple un compromiso de Estado al que, como es obvio, el Gobierno español estaba obligado ética y jurídicamente también. Después de liarla, y viendo la que se le viene encima, a Sánchez no le queda otra que desliarla como pueda, intentando dejar las cosas como estaban antes de que él volviese a meter la pata -lo que no podrá evitar es volver a quedar en el más absoluto de los ridículos.

Sin necesidad alguna, y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, fabricó un problema sólo para agradar a sus socios de extrema izquierda y tratar de quedar -otra vez tras la mamarrachada del 'Aquarius'- como el "activista humanitario ejemplar" que no es ¿Si dices ahora que el contrato no tiene irregularidades, no podías haberlo revisado antes de decidir incumplirlo?, ¡ah, ya! que esa, en verdad, no era la causa… ¡ya! Si criticaste a Rajoy por vender esas armas, ¿por qué dices ahora que "no son bombas, son láser" y que, como son de precisión, "no van a matar a civiles…", ¿se puede ser más grotesco y chapucero? Pues nada, creado el problema a su modo y manera, pone 'a trabajar' a tres ministerios: Defensa, Exteriores y Presidencia para 'arreglarlo'. Después de 'arduos' esfuerzos, profundas meditaciones y productivas reuniones -y la pasta que nos cuesta cada vez que uno cualquiera de ellos mueve el culo de su sillón…-, deciden volver al punto de partida, ¡y… a otra cosa mariposa! ¿Ven?, ¡ya arreglaron 'el problema'!

Y digo yo que estaría más que justificado que tras la operación de 'alta política' llevada a cabo con lucidez pasmosa, insospechado pragmatismo y éxito admirable, Sánchez volviese a tener unos días de relax en Doñana -en esta ocasión en lugar de con Angela Merkel podría ir con Mr. Bean, encajan mucho mejor- y a disfrutar luego de un concierto en Móstoles, invitando por supuesto a los esforzados ministros, y cónyuges respectivos, que con tanta brillantez han colaborado en resolver tan compleja cuestión de Estado. Ni que decir que cada uno iría en su helicóptero oficial, ¡son políticos!