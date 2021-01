García-Pelayo (PP): "Mamen Sánchez no actúa por Jerez"

El Partido Popular también hizo balance del año en la jornada de este martes asegurando que este ha sido “doblemente complicado para Jerez". En una comparecencia, la diputada en el Congreso María José García-Pelayo, que estuvo acompañado por el portavoz de la formación, Antonio Saldaña, señaló: “2020 ha sido un año doblemente complicado para Jerez porque, a la crisis del covid, hay que sumar la crisis por el abandono del PSOE de Pedro Sánchez que ha estado totalmente ausente”.

Para la representante en Cortes, la alcaldesa, Mamen Sánchez, “no está haciendo los deberes”. “Por acción, por omisión o por mentira, el PSOE tiene a Jerez sumido en el abandono. Porque, mientras el Gobierno no piensa ampliar la pista del aeropuerto, Mamen Sánchez se queda callada; mientras en octubre de 2019 terminó la concesión de Sementales, Mamen Sánchez no ha hecho nada por recuperar este equipamiento”.

Siguiendo esta estructura discursiva, García-Pelayo agregó: “Mientras Jerez espera una Comisaría de distrito en el centro, el Gobierno de España afirma que no puede seguir los trámites hasta que Mamen Sánchez no solvente el problema de la ubicación; mientras Mamen Sánchez promete apeaderos, el Gobierno dice que aún no está estudiado y que no hay presupuesto; o mientras en 2021 termina la carencia y el Ayuntamiento debe empezar a pagar el dinero prestado por el Gobierno, Pedro Sánchez responde que no hay medidas especiales económicas para el Ayuntamiento”, afirmó.

Asimismo, mencionó que Adif aseguró que “no tiene inconveniente en ceder terrenos para el sendero del Guadalete pero que Mamen Sánchez no se lo ha pedido; o la Uned, sobre la que el Gobierno dice que está dispuesto a aumentar presencia en Jerez siempre que el Ayuntamiento lo estime necesario, y Mamen Sánchez le da la espalda”.

Para García-Pelayo, "el Gobierno de España pone en evidencia al de Mamen Sánchez porque por escrito está diciendo que Mamen Sánchez no actúa por Jerez”. “No sé si es muy vaga, que le importa un pimiento Jerez o que adolece de incapacidad política para dirigir la ciudad”, sentenció.