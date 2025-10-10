Prepárate para vivir el evento más fresco del otoño en Jerez, el III Rabanito Festival: conciertos, food trucks, gastronomía tradicional y actividades infantiles

La delegada de Participación y Juventud, Carmen Pina, ha presentado junto a Gloria Vendimia, Albariza en las Venas, El Espartero, y Awa Creatives el cartel y programación del Rabanito Festival III Edición, una cita que se consolida en el otoño jerezano y que nos convoca el 8 de noviembre a disfrutar de una jornada completa de encuentro y talento joven en la Alameda Vieja.

El Rabanito Festival comenzará el 8 de noviembre a partir de las 12:00 horas, con actividades infantiles, food trucks, con hasta 50 puesto en el mercado de artesanía, bingo drag por parte de Krystal Love, pinchada de vinilos por parte de Funkilla Rock y Erik de la Jama, y un variado programa de conciertos con las actuaciones de Tonini.RAR, Aderezo, One Pack, Josepe&Amaro.MP3, Ciervoss y DJ Karpin para clausurar el festival. El público podrá disfrutar de un día inolvidable celebrando la gastronomía más tradicional (ajo, berza, embutidos, aliños, chicharrones, quesos…) y brindando con las bebidas de la tierra, desde el mosto hasta los diferentes vinos de la zona. Todo esto dará forma a un día inolvidable, sumando su atractivo y sus defensa de las señas de identidad de la ciudad, a las candidaturas Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura y a la Capital Española de la Gastronomía 2026.

Presentación del III Rabanito Festival, en el Ayuntamiento de Jerez.

La presentación ha contado con la participación de Rocío Benito y Juan Carlos Vidarte, de Albariza en las Venas; Álvaro Rodríguez y Amaro de la Calle, de Gloria Vendimia; Pablo Braza y David Borrás de El Espartero; Daniel Gareta y Jaime Soto, de Awa Creatives, y Carlos Cabral, autor del cartel.

Carmen Pina ha destacado que “El Rabanito es un evento de ciudad que está enmarcado dentro de dos proyectos de ciudad, como son la candidatura a la Capitalidad de la Gastronomía 2026, y la capitalidad Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura. También es un evento con Marca Jerez, porque lo lideran jóvenes jerezanos, que apuestan por nuestras raíces y costumbres, y que reivindican la gastronomía y todo lo que tiene referencia con nuestra cultura jerezana, y es un evento auténtico, que nace de la amistad, de la ilusión y del esfuerzo y del emprendimiento joven”.

La delegada ha recordado que “estamos hablando de un evento fresco, desenfadado y familiar, abierto a todo tipo de público. Quiero darles las gracias y la enhorabuena, es un honor trabajar con cada uno de ellos”.

En nombre de las empresas que organizan este evento junto al Ayuntamiento, Álvaro Rodríguez ha destacado en su intervención que esta nueva edición de El Rabanito “es un sueño para nosotros”, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento y de todos los patrocinadores, el principal Cervezas Alhambra, junto a Acoje, El Hoyo, González Byass, El Bujío, la Escuela de Hostelería, y la Bodega Valdespino, y como colaboradores, Rótulos Jerez, La Guinda, Horno y Cazuela y la Imprenta Guillén, señalando que “estaremos encantados de seguir llenando la Alameda Vieja muchos años más y cada vez con más gente de fuera que venga a disfrutar de Jerez”.

Rocío Benito, por su parte, ha incidido en el apoyo de las bodegas, tanto grandes como con proyectos pequeños e incipientes que participarán en El Rabanito, “queremos que se consolide como una fecha a nivel nacional de encuentro de elaboradores jóvenes, y este año vamos a llevarlos a las viñas y a conocer Jerez de otra manera, a convertirse en embajadores de Jerez”, destacando que llegar a esta tercera edición “ha sido un viaje de emociones muy chulo”.