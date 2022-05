Los préstamos online siguen en auge: eficiencia, transparencia y seguridad

La solvencia financiera es un tema de especial importancia en la vida de cualquier individuo, el cual busca siempre la manera de mantener los índices de estabilidad económica en su día a día. No disfrutar de estos márgenes de dinero supone sufrir todo tipo de problemas: desde la imposibilidad de disfrutar de una vivienda digna, hasta la pérdida de una empresa. Por lo tanto, en aras de evitar las crisis monetarias, han nacido nuevos recursos financieros que se nutren de todas las ventajas que presenta la era digital. Hablamos concretamente de los préstamos online, los cuales nos permiten solicitar dinero en el acto sin ningún tipo de impedimento o complicación en el camino.

Cómo funcionan los minicréditos online

Hasta no hace mucho, cuando teníamos la necesidad de solicitar algún tipo de crédito, no teníamos más remedio que acudir a la entidad bancaria de turno. Esto siempre ha supuesto un auténtico tedio a nivel burocrático y una odisea de alto nivel en la concesión del dinero. No obstante, con la aparición de los mini préstamos online por fin esto ha cambiado; demostrando así que la eficiencia y la sencillez son factores de los que podemos disfrutar cuando necesitamos dinero en el acto.

Los minicréditos online funcionan a través de entidades privadas que operan exclusivamente por internet. Para acceder a ellas simplemente hemos de realizar una búsqueda para seleccionar las mejor valoradas y, una vez en la web deseada, indicar la cantidad que necesitamos. También tendremos que seleccionar los plazos de devolución que nos podemos permitir. A continuación, todo lo que nos quedará por hacer será rellenar sus formularios virtuales, en los cuales señalamos nuestros datos personales y nuestro número de cuenta. Una vez terminado este proceso, esperamos unas horas -en ocasiones minutos- y el ingreso se verá reflejado en nuestras cuentas bancarias.

A diferencia de los bancos, estas páginas web no nos piden ni nóminas ni avales. Mientras que las primeras hacían que los préstamos estuvieran reservados exclusivamente para trabajadores -por lo general por cuenta ajena-, las segundas nos obligaban a poner cierta propiedad en riesgo, como un coche o una casa. A su vez, para pedir créditos por internet suele ser irrelevante si formamos parte de listados de morosos como ASNEF. Estas bases de datos de personas con deudas han crecido como fruto de las crisis de los últimos tiempos; por lo que es todo un motivo de celebración que dichas entidades no revisen nuestro historial a la hora de tomar una decisión u otra.

Principales usos de los préstamos online

Un recurso clave en tiempos de crisis

Tal y como venimos diciendo, las crisis económicas se han convertido en una constante a lo largo del siglo XXI. La primera en llegar fue la inmobiliaria en 2008, la cual dejó una recesión de casi una década. Ahora, justo después de dejar atrás los estragos de este periodo, la pandemia sanitaria nos ha vuelto a poner contra las cuerdas. Todo ello contando con la guerra de Rusia contra Ucrania, la cual está disparando los precios de los servicios básicos como la luz o la gasolina. Puede que el Gobierno de España haya iniciado planes para paliar estas situaciones; sin embargo, es indiscutible que no son tan efectivos como los préstamos virtuales.

Con los créditos online podemos aliviar los problemas que necesitan una situación inmediata. Es decir, imaginemos que estamos a punto de perder una casa por no pagar el alquiler o que nos van a cortar el suministro de agua, de luz o de internet. Antes de que esto llegue a suceder, si nos metemos en las entidades mejor valoradas, podemos solicitar un ingreso de forma inmediata que nos sirva para quitarnos el agua al cuello. Un pequeño empujón para pagar las facturas más urgentes y así tener más margen para ponernos al día con nuestras obligaciones.

La transparencia de estos servicios no sería la misma sin las guías online en las que se nos indica qué portales web son los más adecuados para solicitar el consecuente crédito. A pesar de que las cantidades que solemos pedir cuando estamos pasando por una situación de estas características no son desorbitadas, cualquier margen de error en los periodos de crisis debe quedar fuera de la ecuación. De esta manera, sabremos que tanto las comisiones como los plazos de devolución no vienen con sorpresas; optimizando en gran medida la gestión financiera de la que disfrutamos. Porque, a pesar de los duros tiempos que nos han tocado vivir, existen soluciones que podemos emplear gracias al auge de las nuevas tecnologías.

Emprendimiento, encuentra tu primera financiación

Dejando de lado las crisis económicas, cabe comentar lo complicado que es el emprendimiento en España. Nuestro país nunca ha impulsado precisamente a los jóvenes a montar sus propios negocios, siendo esta una de las grandes carencias del sistema educativo. Sin embargo, son muchas las personas que desean ser los dueños de su propio destino profesional y, como tal, se ponen manos a la obra para montar su proyecto corporativo. No obstante, para comenzar este crudo camino es fundamental tener cierto capital previo y de nuevo los créditos online son de gran ayuda.

Los bancos han impedido que muchos de los emprendedores tuvieran esta libertad financiera desde el primer momento. Pedir un préstamo a este tipo de entidades y recibirlo sin mayor problema es más una utopía que algo factible; por lo que cada vez son más las personas que ponen el foco en los minicréditos online. Dada la sencillez previamente comentada que tiene el proceso de solicitud, el futuro empresario dispone automáticamente del dinero para invertirlo en sus sueños y, poco a poco, convertir su proyecto en la empresa que había imaginado.

Las subvenciones estatales son también un motor financiero para las nuevas empresas; sin embargo, estos préstamos actúan a modo de complemento para otorgar mayores libertades al emprendedor. Con este recurso económico, las previsiones de éxito empresarial se disparan, garantizando una buena entrada al mercado en cuestión. En consecuencia, si sientes esa llamada a convertirte en el capital de tu vida laboral, te recomendamos que tomes el timón con la ayuda de las mejores entidades de minicréditos online.