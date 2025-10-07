La primera edición de Siente Motor Festival congrega a más de 4.000 motos en Nueva Jarilla

El primer Siente Motor Festival celebró este pasado fin de semana su edición inaugural en la pedanía jerezana de Nueva Jarilla, congregando a más de 4.000 motos, decenas de coches clásicos, clubes del motor de toda Andalucía y una multitud de público afín al mundo de las dos ruedas, todo ello enmarcado bajo un lema de firme compromiso social: “Motores contra el acoso escolar”.

Organizado por la revista especializada Siente Motor con la colaboración del Ayuntamiento de Nueva Jarilla y el respaldo de Diputación de Cádiz y empresas privadas, el festival fue concebido como un evento híbrido: ocio motorizado con espectáculo, pero también espacio de conciencia y solidaridad. Así, la recaudación obtenida a través de donaciones de clubs del mundo del motor e inscripciones solidarias —que ascendió a 1.850 euros— será donada íntegramente a la asociación ABSA de Sanlúcar de Barrameda, entidad dedicada a la prevención y atención del acoso escolar en la zona.

Un ambiente de motor con sentido social

Durante los dos días de celebración, el recinto de Nueva Jarilla se convirtió en un hervidero de actividades para todos los públicos. Las exhibiciones de drift, freestyle, karting, carcross y exposiciones de vehículos clásicos y deportivos dieron vida al evento en su vertiente más mecánica.

No faltaron las zonas de ocio para familias, música en directo y sesiones de DJ, así como dos escuelas infantiles de motor, que introducía a los más jóvenes en la pasión por las dos ruedas.

La organización también incluyó la exhibición del proyecto Fórmula Gades de la Universidad de Cádiz, con su monoplaza, una actividad que sorprendió al público asistente.

Varias personas, observando algunas de las motos desplazadas.

Que más de 4.000 motos se desplazaran a Nueva Jarilla durante el fin de semana pone de relieve la buena acogida que ha tenido esta primera edición. El festival contó con la presencia de más de 60 clubs moteros de Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva. En el plano económico, la organización logró recaudar 1.850 euros, que serán entregados a ABSA como aporte directo a su misión de apoyo a víctimas de acoso escolar en el ámbito local.

Desde la asociación, han expresado su “más sincero agradecimiento” a los motoclubs, al público, al equipo organizador encabezado por Manuel Gil (director de Siente Motor) y al pueblo de Nueva Jarilla por su implicación.

Durante la entrega del talón solidario a ABSA el alcalde de Nueva Jarilla, Javier Contreras, ha anunciado que durante esta semana se rubricará un acuerdo de colaboración con Siente Motor para dar continuidad a este evento durante los próximos años, señalando que en el próximo 2026 el evento se celebrará los días 3 y 4 de octubre.

Por su parte Manolo Gil, director de Siente Motor y organizador del festival, ha agradecido tanto a Nueva Jarilla como a Diputación de Cádiz y empresas colaboradoras su apuesta por este evento de nueva creación. “Ha sido un verdadero placer ver a tanta gente disfrutar de la programación del festival y del ambiente que se ha respirado. El evento ha superado con creces las expectativas iniciales y ya se está trabajando en la próxima edición, una edición que estará dedicada a la lucha contra el cáncer infantil y que no dejará indiferente”, ha señalado.