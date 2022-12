Los centros de educación infantil se movilizarán después de las fiestas

El curso escolar se está conviertiendo en una auténtica pesadilla para los centro de Educación Infantil de Andalucía debido a los problemas de cobro que están teniendo por parte de la Junta, derivados de la importante subida del IPC. No hay que olvidar que este hecho que encarecido notablemente los gastos diarios de estas empresas, que sin embargo, siguen cobrando lo mismo que hace unos años ya que el precio que paga la Consejería de Educación por cada plaza no se ha modificado desde entonces.

La situación es actualmente insostenible, hasta el punto que muchos de ellos se están planteando cerrar sus puertas porque no pueden soportar la enorme carga económica que estos impagos están suponiendo.A día de hoy, las antaño denominadas guarderías han cobrado solamente los meses de septiembre y octubre, una demora en los pagos que supone una rémora para seguir afrontando su realidad.

Josefina Latorre, presidenta de la plataforma ‘Ticei 0-3 años’, reconoce que la situación “es límite, porque ya no podemos aguantar más. Los centros llevan financiando los gastos desde junio, pero ya no pueden más, porque incluso los que han pedido pólizas de crédito, se les están acabando. Algunos incluso están teniendo que pedir ayuda a familiares y otros ya se están planteando cerrar”, asegura.

¿Pero qué está pasando realmente? La realidad es que a los retrasos en los pagos, que como máximo se deben hacer los días 20 a mes vencido, y no se está haciendo, hay que añadir la importante subida del IPC, una de las claves de este problema, pero sobre todo la lentitud en la gestión de los datos, especialmente los que tienen que ver con los niños y niñas que se matricularon en el proceso extraordinario del mes de julio.

La carga de este colectivo de alumnos, donde encontramos a muchos con subvencionados al 100%, las están asumiendo los propios centros, pues no han recibido ni un sólo euro por ellos en lo que llevamos de curso. “Estamos hablando de cantidades importantes de dinero, porque en mi caso, por ejemplo, que soy propietaria de un centro, tengo 20 niños subvencionados, imagínate el gasto”.

‘Ticei 0-3 años’ ha solicitado una reunión con la consejería de Eduación, algo que aún no ha llegado, y también su presencia en la mesa de Infantil, toda vez que febrero, mes en el que se prepara nuevamente el periodo de escolarización, está a la vuelta de la esquina “y no sabemos qué va a pasar, si va a haber o no gratuidad”.

Ante tal situación, este colectivo ha puesto en marcha la denominada Marea Celeste, con la que pretende hacerse eco de los graves problemas que está padeciendo el sector.

No hay que olvidar que actualmente esta plataforma cuenta en Andalucía con unos 400 afiliados, una cifra que ha ido creciendo desde que el pasado mes de octubre comenzó a funcionar.

Desde ‘Ticei 0-3 años’ se ha comenzado ya a contactar con asociaciones y sindicatos con la idea de que, una vez pasen las fiestas navideñas, “comenzar con las movilizaciones porque están en peligro más de 12.000 puestos de trabajo”, asegura Josefina Latorre.

Son tres los puntos que reivindican los centros de educación Infantil, el primero, una subida en el precio de la plaza sin que a las familias les suponga un gasto mayor que el actual; que el mes de agosto, que a día de hoy corre por cuenta de los propios centros, se incluya en el calendario de pagos de la Junta en el Programa de Ayuda a las Familias, y un tercer punto en el que se solicita que se modifique el decreto promulgado en su día por Adelaida de la Calle y en los que se estableció aspectos como los procedimientos extraordinarios “que sólo han traído problemas”.

Jerez, también sufre el problema

Jerez, como el resto de ciudades andaluzas que cuentan con este tipo de centros, también está sufriendo notablemente la situación.

El enorme papeleo que tienen que soportar estas empresas, unido a los retrasos en los impagos y a un modelo de gestión que se ha quedado obsoleto han provocado “que estemos pasándolo muy mal”, asegura uno de los responsables de un centro jerezano.

En Jerez, encontramos casos en los que la administración adeuda en torno a los 25.000 euros a algunos centros por alumnos que se inscribieron en el proceso extraordinario “y así no es fácil sobrevivir, porque tenemos que seguir pagando las nóminas de nuestros bolsillos”.

Asimismo, el cambio en la ley laboral y las bajas de muchos niños y niñas “nos están llevando a un túnel sin salida”.