Una productora rueda en Jerez un documental sobre el Quijote, centrado en la figura de Teodoro Miciano

El equipo de la productora Forest Film & Media se ha desplazado esta semana a Jerez, concretamente a la Escuela de Arte y Superior de Diseño, para rodar parte de un documental que gira en torno a Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes.

El proyecto pone el foco en la figura del artista jerezano Teodoro Miciano, autor de una de las ediciones ilustradas más ambiciosas y desconocidas del Quijote, considerada hoy una obra monumental. El documental recorre su legado y lo conecta con nuevas reinterpretaciones contemporáneas de la obra cervantina.

Un momento del rodaje con el dibujante Alberto Belmonte.

La grabación en Jerez ha contado con la participación del director del Centro, Neftalí Pérez, donde Miciano ejerció como docente y es todavía un referente de excelencia artística; Ana Falcón, vicedirectora; Miryam Mancebo, experimentadora creativa y profesora de Diseño Gráfico Interactivo; Domingo Martínez, ex profesor y ex director de la Escuela, y uno de los principales estudiosos de la obra del artista; el profesor de Dibujo Artístico y grabador Guillermo Bermudo y el ilustrador e historietista Alberto Belmonte.

Cartel de Fiestas de Primavera de Jerez del año 1930, obra de Teodoro Miciano.

Para Domingo Martínez, "Teodoro Nicolás Miciano Becerra constituye sin duda alguna uno de los principales artistas gráficos de Jerez con mayor reconocimiento internacional. Grabador, cartelista, ilustrador, precursor de proyectistas y dibujantes de una dimensión plástica comparable con Rafael de Penagos, Gustavo Bacarisas o con Käthe Kollwitz y podríamos afirmar que próxima a Toulouse-Lautrec. Su dominio técnico y la expresividad de la original composición que emplea en el diseño de su cartel de Fiestas de Primavera de Jerez del año 1930 es de una modernidad fastuosa".

"Es admirable la edición para bibliófilos de la que se encargó Miciano para Ediciones Jurado (creada por cuatro emprendedores jerezanos: los hermanos José María y Alfonso Jurado junto a Luis Romero y Manuel Tejero) de la inmensa obra ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’ de Miguel de Cervantes, planteada como “la edición más increíble y espectacular de la historia” y considerada como una obra de arte única e irrepetible", asegura Martínez.