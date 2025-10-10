Esta es la programación cultural del mes de octubre en el Teatro de La Gotera de Lazotea de Jerez

El Teatro de la Gotera de Lazotea, situado en el barrio de San Miguel, ha anunciado el programa de actividades previsto para el presente mes de octubre. Las actividades comenzarán el día 19 de octubre con el espectáculo de títeres familiar 'Trapito viajero', programado para las 12.30 horas del mediodía y cuya entrada es de 7 euros. Un día después, el 20 de octubre, visitará las instalaciones de la calle Molino de Viento 7 la banda de música folk gallega 'Sangre de muérdago'. Será a partir de las 20 horas y el precio de la entrada es de 15 euros.

Sangre de Muérdago es una banda de dark folk formada en Ourense (Galicia, España) en el año 2007 liderada por Pablo C. Ursusson, un gallego con residencia en Leipzig (Alemania) que se acompaña con frecuencia de músicos como Erik Heimansberg, Hanna Werth, Georg Börner, Asia Kindred, Jorge Olson o Emma Skemp tanto en sus directos como en sus álbumes. Musicalmente, Sangre de Muérdago utilizan con frecuencia instrumentos como el arpa celta, la nyckelharpa o el tambor bodrán irlandés además de flautas, cajones, zanfoñas y guitarras clásicas. En sus letras -cantadas y escritas gallego- tratan temas como la naturaleza, poesía, lo ancestral y la mística.

El jueves 23 de octubre se retoma la actividad en el teatro con un 'Laboratorio de cuentos', una iniciativa que pretende defender la narración oral escénica para adultos. Comenzará a las 20 horas y el precio de la entrada es de 12 euros.

Un día después, el 24 de octubre, se pondrá en escena la obra 'La casa de Bernarda Alba' a cargo de la Compañía de Teatro Dionisio bajo a dirección de Jaime Padilla. El horario de inicio será las 20 horas y el precio de la localidad 10 euros.

El sábado 25 de octubre el flamenco será el protagonista en el Teatro de la Gotera de LaAzotea, esta vez de la mano de la Asociación Cultural Las Cadenas, que ha programado el recital del cantaor algecireño Luis de Mateo con la guitarra de José de Pura. La hora de comienzo será las nueve de la noche y el acceso es libre hasta completar el aforo.

Una jornada más tarde, el 26 de octubre con el espectáculo de títeres 'El gato con botas' a cargo de la compañía La Gotera de Lazotea. Será a partir de las 12.30 horas y el precio de las localidades es de 7 euros. El último acto del mes será el 31 de octubre con una actividad que aunará cine mudo y música. Será a través del colectivo Cinetones que ha programado la proyección de la película 'El gabinete del doctor Caligari'.

Cinetones nace en Jerez en el verano del 2011, aunque con una trayectoría más extensa en proyectos de cine y música anteriores desde el 2009. Se trata de un grupo de músicos apasionados por el cine que se encarga de crear bandas sonoras a obras cinematográficas mudas. Improvisaciones en directo y composiciones originales se unen para acompañar las emociones de la trama cinematográfica. Su música serpentea entre varios estilos que van desde el jazz manouche, la música clasica, la música tradicional europea, y distintas vertientes del rock abarcando su perspectiva más sinfónica y pinceladas de estilo metal.

La cita será a partir de las 20.30 horas y el precio de la entrada es de 12 euros.