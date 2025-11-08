Programación de la III Jornada de Patrimonio Histórico Cultural de El Torno 2025

Cartel de la III Jornada de Patrimonio Histórico Cultural que se celebra en El Torno

La Entidad Local Autónoma de El Torno celebrará los días 8 y 9 de noviembre su III Jornada de Patrimonio Histórico Cultural, una cita que busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial del primer poblado de nueva planta construido por el Instituto Nacional de Colonización en España.

Las activivades se celebrarán en el Centro Cultural Francisco Giráldez Giráldez de El Torno.

Programa de actividades de la III Jornada de Patrimonio Histórico Cultural de El Torno

Sábado 8 de noviembre

18:00 h. Inauguración oficial de la jornada a cargo de Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, alcalde-presidente de El Torno, y de Antonio Real, teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística del Ayuntamiento de Jerez.

18:15 h. Ponencia de Miguel Ángel Barrones, profesor jubilado y experto en colonización: “Los inicios del proceso colonizador en la zona: El Torno”.

18:45 h. Ponencia de Mª Mar Gómez Domínguez y Sonia Arnáiz del Bosque, periodistas: “De los primeros a los últimos pobladores de los pueblos de colonización en la provincia de Cádiz: los casos de El Torno y Castellar de la Frontera”.

19:15 h. Mesa redonda con alcaldes y alcaldesas de pueblos de colonización: “Herencia, presente y futuro de nuestros pueblos”.

20:00 h. Inauguración del monumento conmemorativo a El Torno como primer poblado de colonización de España.

Presenta y modera: Susana Padilla, periodista.

Domingo 9 de noviembre

10:30 h. Ponencia de Manuel Palma, cineasta barqueño: “La memoria ahogada”.

11:00 h. Ponencia de Laura Cabezas Vega, doctora en historia y tornera: “Mujeres y colonización en El Torno”.

11:30 h. Pausa.

12:00 h. Ponencia de Emilia Ramos, cronista oficial de Valdelacalzada: “Salvar la memoria de las realidades colonizadoras: Valdelacalzada y su museo de la colonización”.

12:45 h. Mesa redonda: “Alternativas de desarrollo desde el punto de vista joven para los pueblos de colonización”, con la participación de Manuel Palma, Laura Cabezas y Yolanda Sanz, gerente del GDR Campiña de Jerez.

13:30 h. Clausura oficial con autoridades e inauguración del mural colaborativo realizado por Fran Castro “Cosa V”.

14:00 h. Jerez de honor.

Presenta y modera: Sonia Arnáiz, periodista.

La entrada será libre hasta completar aforo.