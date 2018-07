Una programación pensada para todos

Como cada verano, la oferta lúdica del Club Nazaret es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta entidad, cuyos socios disfrutan desde el pasado 16 de junio de uno de sus grandes atractivos, sus piscinas.

Pero al margen de ello, la dirección del Club ha preparado un extenso programa de actividades con los que pretenden hacer disfrutar sobre todo a los más pequeños, verdaderos anfitriones de las instalaciones en estos meses de periodo estival.

El gran atractivo desde la presente semana son las escuelas de verano, una oferta en la que los niños y niñas pueden practicar un amplio abanico de actividades, que van desde el tenis, tai-jitsu, baloncesto, padel, muay thai, fútbol, equitación, baile y por supuesto natación y juegos acuáticos.

Junto a ello, todas las tardes, desde las ocho y media hasta las diez y media, los niños pueden participar en otra serie de eventos pensados exclusivamente para ellos (bajo el denominado Mini Club Nazaret), y que van desde acampadas, a fiestas temáticas, teatro y guiñol, talleres infantiles, castillos hinchables y como no, un clásico de esta época en el club, el cine de verano con películas para los más pequeños de la casa.

Este año también se cuenta por segundo verano consecutivo con un taller de robótica, diseño de videojuegos e impresión 3D.

"Aquí se han criado mis hijos, y los de muchas familias, porque esto es como una gran familia", apunta Manolo García Perdigones sobre las actividades.

No obstante, no sólo los peques tienen su momento y espacio en el club, ya que a lo largo de sus cien mil metros cuadrados que componen sus instalaciones, hay posibilidades para todas las edades, es decir, la oferta no se olvida de la natación de adultos, cursillos de natación, aquagym, waterpolo y campeonatos de tenis y padel, dos grandes atractivos para muchos socios en las tardes de verano.

No faltarán las actuaciones con grupos como Retroversión, La Banda del Pelícano, Los Búhos, Los Viandantes, The Dreamers, que interpretan distintos géneros musicales, y tampoco el flamenco y la copla, que en este año 2018 aterrizarán en las terrazas del club, donde se puede disfrutar de su bar, artistas como Macarena de Jerez, El Almendro, Lidia Hernández, Luis Moneo, Momo Moneo, El Torrán y Ángel Torres, por citar a algunos.

Además, "no se pueden perder nuestras fiestas temáticas en la piscina, la hawaiana y la ibicenca que hacemos todos los años y que es indispensable, sobre todo para los que les gusta bailar", recomienda el presidente.

Para estar al día de todo lo que ocurre en el club durante estos días, lo mejor es acudir a uno de sus canales de conexión con el socio, las redes sociales. En ellas, encontramos un seguimiento diario en Facebook, el mejor escaparate para poder disfrutar y no perderse ninguna actividad.