Desmienten a José Antonio Díaz: " no recibimos ni un solo requerimiento por parte de Urbanismo"

Las comunidades de propietarios de los dos bloques de pisos del polígono de San Benito, en Doctor Marañón 8 y Doctor Marañón 16, han desmentido al teniente de Alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, en relación a la concesión de la licencia de obras para la instalación de ascensores en ambos edificios.

Tartesos Asesores, despacho que administra ambas comunidades, asegura en un comunicado que, en relación a las declaraciones vertidas por Díaz y que afirma que "la persona que ha contratado la empresa no ha presentado la documentación conforme a normativa que ha sido reiterada en sucesivas ocasiones desde la delegación de Urbanismo" y que "debido a esta falta de documentación, desde Urbanismo no podemos dar la licencia, como hemos explicado a los vecinos. Es la arquitecta contratada por estos la que no presenta la documentación oportuna y necesaria", expone lo siguiente:

-"Estas afirmaciones son absolutamente falsas y se realizan con un temerario desprecio hacia la verdad".

-"El día 21 de diciembre ambas comunidades presentaron un escrito a Urbanismo solicitando información acerca de la licencia y comunicando que se podía perder la subvención. El mismo día se envió un escrito a la Junta de Andalucía informando de la situación y solicitando que nos suspendieran el plazo para iniciar las obras por no disponer de licencia".

- "Ninguna de las dos comunidades ha recibido ni un solo requerimiento por parte de la Delegación de Urbanismo desde el día 22 de Julio que se presentaron las solicitudes de licencia de obra".

- "A mayor abundamiento podemos afirmar que se ha presentado toda la documentación requerida en el formulario telemático de solicitud de licencia de obra mayor de la sede electrónica del ayuntamiento por lo que es absolutamente falso que falte documentación, como se afirma en la noticia".

- "En virtud de lo anterior, la próxima semana se celebrarán Juntas Extraordinarias de las dos Comunidades de Propietarios al objeto de estudiar el ejercicio de acciones judiciales contra el Sr. Díaz, del que solicitamos desde hoy mismo una rectificación inmediata y pública".