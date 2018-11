Los músicos se rebelan

La recién creada asociación 'Escucha', que agrupa en estos momentos a alrededor de medio centenar de músicos de la ciudad, reclama que se promueva un pacto entre Ayuntamiento, hosteleros, vecinos y músicos, con el fin de que se regule la música en directo en los bares y se facilite esta actividad.

Desde la asociación entienden que el acuerdo es posible al amparo del decreto de la Junta que aprobó este verano el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y en el que se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

El detonante de la creación de esta asociación ha sido la prohibición por parte del Ayuntamiento de los conciertos que habitualmente ofrecía el Tabanco El Guitarrón. "También ha sucedido con anterioridad en algún que otro establecimiento, al parecer la ley no recoge la posibilidad de conciertos en sitios que no estén acondicionados, insonorizados, pero el decreto de la Junta sí da la posibilidad a los ayuntamientos de llegar a acuerdos y establecer unos horarios, espacios, en definitiva regular la actividad y eso no se ha hecho en Jerez", afirma Miriam Varela, como portavoz de la asociación.

Creen que el Ayuntamiento interviene en unos u otros locales en función de las quejas vecinales

Desde 'Escucha' aseguran además que en este momento la permisividad municipal en cuanto a la música en directo en un local es un tanto arbitraria y aleatoria. "No sabemos a qué atenernos, porque, por ejemplo, hay otros espacios que tampoco están insonorizados pero sí se permite. No hay nada claro y nuestra impresión es que el Ayuntamiento actúa a demanda de los vecinos, si hay quejas no permite la música en directo y si no las hay, no hay problema. Pensamos que ese es un poco el criterio”, indica Varela.

El colectivo convocó este pasado jueves la primera concentración a las puertas del Ayuntamiento, protesta que quiere mantener todos los jueves de este mes hasta conseguir una reacción por parte del Consistorio, al que también se va a remitir un escrito pidiendo una reunión. "Lo importante es sentarnos y que se regule la actividad, y sabemos que para llegar a acuerdos hay que hacer un esfuerzo por parte de todos los agentes implicados, incluidas las asociaciones de vecinos".

La asociación pretende que a medida que se vaya conociendo, se sumen a la misma muchos más músicos ya que, en su opinión, la música en directo es una actividad muy ligada a la ciudad. "Jerez tiene esa particularidad, tiene muchos bares y es muy habitual la música en directo. Hay muchas personas que se dedican a esto y nos hemos empezado a mover porque si no vemos que de un mes para otro no se va a poder tocar en ningún lado".

De momento, consideran que la respuesta a la concentración ha sido buena. "Es que afecta a mucha gente, no sólo a los músicos, a todo el mundo le gusta escuchar música en directo, mientras está tomando algo".

Hace una década las restricciones en aquel momento de la ley en cuanto a conciertos en vivo en bares, propiciaron la creación de una plataforma en la provincia, 'Salvemos el Directo', que dio sus primeros pasos en El Puerto, con unos objetivos similares a la constituida ahora en Jerez.