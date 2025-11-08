Proyectan la construcción de 12 viviendas en un antiguo casco bodeguero de Madre de Dios

La comisión local de patrimonio histórico ha dado su visto bueno a la construcción de 12 viviendas, tipo loft, en un antiguo casco bodeguero situado en las inmediaciones de Madre de Dios. El edificio tiene una planta de altura con cubierta inclinada a dos aguas y cuenta con dos fachadas, una en la calle Argüelles, por donde tiene su acceso, y otra que da a la calle Ventura Misa.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado, la propuesta presentada prevé la reforma completa de la finca donde se proyectará un pasillo central de uso comunitario que dará acceso a las viviendas que se dispondrán a cada lado. Asimismo, se llevarán a cabo todas las obras necesarias de redistribución interior, construcción de entreplantas y escalera y colocación de nuevas instalaciones, revestimientos y carpinterías.

Según el primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, este proyecto da continuidad "a la tendencia que venimos observando en los últimos años de crecimiento sostenido del parque residencial en esta zona de la ciudad". Según Muñoz, esta "apuesta "va en sintonía con nuestra estrategia de devolver al centro su identidad y su protagonismo y de recuperar población, con nuevos residentes que se sientan atraídos por un espacio más renovado, con más actividad comercial y con espacios públicos funcionales y de calidad”.

Por otro ado, se ha procedido a dictaminar favorablemente las obras de adecentamiento de un edificio bodeguero en mal estado de la calle Pavía, catalogado como elemento de conservación arquitectónica, y que cuenta con una superficie de 666 metros cuadrados, de los que unos 250 metros cuadrados corresponden a la parte de finca que es objeto de este proyecto.

Igualmente, se han autorizado las obras de reparación de la fachada de un edificio catalogado de usos residencial y comercial de la calle Bodegas; la adaptación interior de un local comercial de la calle Santa María para destinarlo a un establecimiento de hostelería sin música; la adecuación y renovación integral de otro local comercial de la calle Larga; las obras de adecentamiento de la fachada de un edificio de la Plaza Rafael Rivero; y la reforma y adecuación de un edificio de oficinas de tres plantas de altura situado en la Alameda Marqués de Casa Domecq.