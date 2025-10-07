El PSOE de Jerez denuncia "la falta de transparencia y ocultación de datos en el escándalo del cribado de cáncer de mama"

La presidenta del PSOE de Jerez, Carmen Collado, ha analizado los últimos datos conocidos sobre el escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía, un caso que ha calificado como “el más grave en la historia del sistema sanitario andaluz, provocado por la negligencia del gobierno de Moreno Bonilla”.

“Seguimos sin conocer la verdadera dimensión de este escándalo. Hay más de dos mil vidas en juego, 2.000 mujeres que hoy podrían estar recibiendo atención sanitaria, que podrían haber sido objeto de una detección precoz, de un diagnóstico temprano y de un tratamiento adecuado. Pero nada de esto ocurre desde enero de 2024”, denunció Collado.

La dirigente socialista ha subrayado que "el Gobierno andaluz continúa sin ofrecer información clara sobre el alcance provincial y local de este desastre sanitario. No conocemos los datos porque el gobierno de Moreno Bonilla los oculta. Y desde el PSOE nos preguntamos: ¿A qué responde esta falta de transparencia? ¿Sucede lo mismo con otros cribados de otras enfermedades? ¿Esta gestión negligente del gobierno del PP en la Junta se ha producido en otras pruebas diagnósticas? No quieren que sepamos la verdad porque cuanta más información tengamos, más vergüenza les cae encima a Moreno Bonilla, a su consejera y al PP de Andalucía”.

Collado ha denunciado también "el colapso del sistema sanitario público andaluz y el incremento descontrolado de las listas de espera, consecuencia directa del modelo de gestión del Partido Popular. Mientras miles de andaluzas y jerezanas esperan meses y hasta años para una cita con el especialista, para una operación o para una prueba diagnóstica, Moreno Bonilla sigue derivando recursos públicos a la sanidad privada. Ha convertido la salud en un negocio y a las pacientes en clientas. Desde que gobierna Moreno Bonilla se ha incrementado en un 25% el número de seguros de salud privados. La sanidad privada está encantada con Moreno Bonilla”, criticó la presidenta socialista.

En este sentido, Collado ha recordado que “la Junta destina más dinero a conciertos privados que a reforzar plantillas, equipamientos o programas de prevención”, algo que se traduce en “menos médicos, menos medios y más sufrimiento para las familias andaluzas”.

La presidenta del PSOE de Jerez también ha reprochado "el silencio absoluto de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ante una situación que afecta directamente a mujeres jerezanas. ¿Alguien ha escuchado a la alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP manifestar su apoyo a las mujeres afectadas? ¿Alguien la ha visto reclamándole a Moreno Bonilla los datos de mujeres afectadas en Jerez? Sobre este tema, Pelayo ya ha escogido: ella estará antes con Moreno Bonilla y con el PP que con las mujeres afectadas”.

“Pelayo seguirá el guión de excusas y estupideces que ha lanzado el presidente de la Junta. Porque la alcaldesa de Jerez no está con la ciudadanía, con las mujeres afectadas por el escándalo del cribado; ella sólo está para tumbar nuestras proposiciones de sanidad en los plenos o para mentir diariamente sobre el Gobierno de España”, añadió.

“Las mujeres de Jerez no vamos a permanecer calladas como Pelayo. Hay que reclamar a la Junta de Andalucía y a Moreno Bonilla. Hay que exigir nuestros derechos, los de nuestras madres, hijas, hermanas, derecho a que les hagan las pruebas diagnósticas y reclamar información y tratamientos adecuados tal y como dicen los protocolos y decretos que Moreno Bonilla ha borrado de la web de la Junta”, añade Carmen Collado, que ha exigido ceses inmediatos y re-sponsabilidades políticas: “De la señora Pelayo no esperamos nada. De Moreno Bonilla esperamos que cese de inmediato a la consejera de Salud, que haga públicos todos los datos de lo que ha pasado con los cribados de estas enfermedades en los últimos cinco años, que cumpla los protocolos y decretos que dejó en funcionamiento el anterior gobierno socialista y que, sobre todo, pida perdón por la absoluta falta de empatía que están demostrando en todo este tema".