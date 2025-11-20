El PSOE de Jerez rechaza "irregularidades" en los contratos de venta de corcho realizados por EMEMSA

El PSOE de Jerez quiere expresar con absoluta claridad que "no existe ninguna irregularidad en los contratos de venta de corcho realizados por la empresa municipal EMEMSA en los años 2021 y 2023" y lamenta que se intente "vincular artificialmente la gestión de los Montes de Propios a través de insinuaciones sin fundamentos".

Para el PSOE, "todo apunta a que la información nace del gobierno de Pelayo, como cortina de humo a los casos de corrupción que atizan al PP de Moreno Bonilla como son los contratos de Sanidad, el caso 'Mascarillas' de la Diputación de Almería, o el caso de Maria Jose García Pelayo en la Gürtel".

Los contratos a los que se hace referencia corresponden a la actividad ordinaria de EMEMSA, centrada en la explotación y conservación de los Montes de Propios, e incluyen la venta del corcho extraído en las campañas de descorche. "El corcho se ha vendido siempre igual, a la empresa que más importe ofrece , por tanto, que las empresas pagan por el corcho, y por lo tanto, no genera gastos a la empresa, sino que genera ingresos, de hecho, curiosamente el Partido Popular aprobó las cuentas".

"Por tanto, queremos aclarar lo siguiente, partiendo siempre de la idea de que se trata de una empresa municipal que gestiona directamente la venta del corcho de los Montes Propios, entre otros productos:

Las empresas compran el corcho a EMEMSA incluidaAlcotan S.L., no se le paga por ello a ninguna empresa, al contrario las empresas privadas pagan por el corcho y otros productos. Lo problemático para la empresa municipal y para las arcas municipales seria que el corcho no se vendiera, porque la venta del principal producto de los alcornocales supone un del 60 al 75% del presupuesto de ingresos de la empresa EMEMSA.

Por tanto la empresa municipal cuando vende el corcho a la empresa que sea, genera un ingreso importante y para nada un gasto. ¿Dónde ve el PP el problema de que una empresa pague por el corcho lo establecido por la gerencia de la empresa municipal? ¿Qué pretende se le regale a empresas privadas? ¿O que no se venda en su totalidad como está pasando estos años?

Las operaciones se limitan a la compra del corcho a la empresa municipal EMEMSA, a través de los técnicos de la misma, como siempre se ha hecho y se sigue haciendo, sin ninguna injerencia política.

La gestión no depende del gobierno municipal ni de decisiones políticas, sino de la gerencia de la empresa municipal, que es un funcionario público que ha demostrado gran profesionalidad con los distintos gobiernos municipales.

A parte de ello, el PSOE quiere recordar que EMEMSA "es una empresa pública municipal sometida a los controles habituales de legalidad y auditoría, y que sus decisiones se adoptan siguiendo criterios técnicos, siempre avalados por informes, algo que el PP de Pelayo no hace en la mayoría de decisiones que toma en el Ayuntamiento".

Los gobiernos socialistas en el Ayuntamiento de Jerez "siempre -aseguran- han respetado escrupulosamente el trabajo de los órganos técnicos y de los profesionales de la empresa pública Ememsa, y que estas insinuaciones tratan de desprestigiar burdamente. Que una empresa privada pueda estar siendo investigada por otros hechos, en otros ámbitos y territorios, no convierte automáticamente en irregular cualquier relación comercial que haya mantenido con administraciones públicas, de hecho el Ayuntamiento de Gaucín del PP sí adjudico a esta misma empresa un contrato por el que le pagó mas de 207.237 euros para que le gestionara el corcho en el 2022 o el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, también del PP, adjudicando dos contratos 414.662 euros y 429.010 euros . Pero repetimos, la empresa que regenta los Montes Propios lo que ha hecho es vender el corcho y generar ingresos a la entidad municipal".

El PSOE de Jerez considera "inaceptable que el PP intente utilizar un asunto tan serio para sembrar dudas y manchar la imagen de la ciudad, de sus trabajadores públicos y de la gestión de los Montes de Propios, por el mero hecho de atacar al PSOE y, especialmente, para tapar sus propias vergüenzas en la gestión municipal por la que darán explicaciones".

Por último, el PSOE de Jerez reitera su "compromiso con la defensa de los Montes de Propios, la transparencia y la buena gestión de lo público. Seguiremos trabajando para que este patrimonio natural continúe siendo un referente para la ciudad, desde la seriedad y el respeto absoluto a la legalidad. Pedimos al PP de Jerez y a la señora Pelayo que abandone la política del ruido y la insinuación porque nuestra respuesta será proporcional ya que la ciudadanía merece rigor institucional".