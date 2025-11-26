“El PSOE está en contra del avance de Jerez”. Así ha resumido el secretario general del PP y portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Espinar, la “lamentable actitud” de los socialistas, "tanto en Jerez como en España con Pedro Sánchez", subrayando cómo el PSOE ha optado "por poner piedras en el camino incluso en asuntos esenciales para los jerezanos".

El dirigente popular ha calificado de “absolutamente irresponsable” que el PSOE haya presentado un recurso contra la licitación para renovar el otro 50% de la flota de autobuses urbanos, un proceso que permitiría incorporar 25 vehículos adicionales a los ya estrenados este año. Espinar ha recordado que la ciudad ha celebrado recientemente la llegada de los primeros 25 nuevos autobuses, que “ponen fin a la etapa de vehículos obsoletos que incluso llegaban a arder o a sufrir graves incidencias”, heredados del anterior gobierno socialista.

A juicio del portavoz popular, este nuevo recurso del PSOE es “totalmente infundado, carente de argumentos jurídicos y destinado únicamente a torpedear y ralentizar la mejora del transporte público en Jerez”. Recordó además que el retraso en la llegada de la primera remesa de autobuses "también se debió a un recurso socialista, lo que provocó que los jerezanos padecieran durante el verano la reducción del servicio".

Espinar anunció que el PP elevará al pleno dos iniciativas relacionadas con “el ataque frontal del sanchismo a los ciudadanos”. En la primera, el PP solicita al Gobierno de España que derogue la obligatoriedad recogida en la Ley 7/2022, que "impone a los ayuntamientos repercutir el 100% del coste del servicio de residuos en la tasa de basura". “Si la tasa sube el próximo año será exclusivamente por imposición de Pedro Sánchez”, subrayó Espinar, quien recalcó que incluso "la Comisión Europea ha aclarado que esa obligación es una decisión del Gobierno español, no de Europa".

El portavoz insistió en que el Ayuntamiento "está obligado a cumplir la ley y que no hacerlo supondría perder subvenciones estatales, como ya ha ocurrido con el requisito de las zonas de bajas emisiones".

Exigen un plan de atención ferroviaria ante el “caos” en los trenes

La segunda iniciativa reclama al Gobierno un plan de atención a los pasajeros de tren, "con protocolos claros para incidencias extraordinarias y garantías de atención presencial, accesibilidad y asistencia inmediata".

Espinar denunció que los retrasos y problemas ferroviarios que afectan a Jerez se han agravado hasta el punto de que “hay trenes que ni siquiera llegan a la ciudad por falta de maquinistas”. A ello se suma que, cuando se producen incidencias graves, “no existe un protocolo que atienda adecuadamente a los pasajeros”. Por ello, el PP solicitará también un plan de choque extraordinario que dote al servicio ferroviario de los recursos necesarios para poner fin a este “caos”.

“El PSOE frena el desarrollo de Jerez”

Jaime Espinar concluyó afirmando que todas estas actuaciones evidencian que “el PSOE va en contra de Jerez y de los ciudadanos”, tanto desde el Gobierno de España como desde la oposición local.

“Mientras el Partido Socialista pierde el tiempo, nosotros vamos a seguir trabajando para que esta ciudad avance, por más que le pese al PSOE”, aseguró el portavoz, quien reiteró el compromiso del PP con el progreso de Jerez y con la defensa de los intereses de los jerezanos.