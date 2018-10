El PSOE le reprocha Saldaña que aspire al Parlamento

El PSOE le recriminó al candidato a la Alcaldía del PP, Antonio Saldaña, que ha mostrado su predisposición a optar a ser reelegido parlamentario en las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre. Para los socialistas esto muestra que “deja claras cuáles son sus prioridades” ya que, a su juicio, “intentará garantizarse su futuro político antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2019”.

Para el PSOE, esto demuestra "que le importa muy poco Jerez y sí conservar un sillón en una institución en la que ha llegado a cobrar por presidir comisiones sin apenas actividad”. "Saldaña percibe unos 500 euros mensuales por ser presidente de comisiones parlamentarias que han tenido cinco minutos de actividad en los dos últimos años”, añadió.

Esta pretensión supone para la formación socialista que Antonio Saldaña “da por perdida la Alcaldía” ya que el cargo de parlamentario es incompatible con el de primera autoridad de la ciudad. “El pleno del Parlamento de Andalucía aprobó en 2011 esta reforma de la Ley Electoral, que contó precisamente con los votos negativos de PP, y la abstención de IU, una decisión que recurrió el Gobierno central del ex presidente Mariano Rajoy.

Pero el Tribunal Constitucional dictaminó, tres años más tarde, que la decisión tomada por la Cámara andaluza no vulnera derechos fundamentales, dando la razón a la mayoría parlamentaria andaluza”, explicó el ejecutivo.Por ello, el PSOE sentenció: “Muy malas perspectivas debe tener Saldaña cuando se presta a ir en las listas andaluzas y no se vuelca con su ciudad, a la que tanto dice que quiere pero por la que está claro que no apuesta”.