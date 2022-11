El PSOE responde al PP: "Los presupuestos de Pelayo eran los de los impagos"

El gobierno municipal ha respondido a las críticas del PP a la decisión adoptada de no elaborar el presupuesto del Ayuntamiento del año próximo insistiendo en que se ha optado por ello ya que el presupuesto “se acaba de aprobar” y que “tiene una vigencia de un año”, según lo apuntado por la delegada de Economía, Laura Álvarez. En este sentido, añadió: “Lo importante es que ejecutamos y gastamos”.

La edil volvió a cargar contra la gestión económica del PP cuando estuvo al frente de la Alcaldía entre 2011 y 2015. En el comunicado, señala: “Los presupuestos de Pelayo eran los presupuestos de los impagos, los presupuestos de las huelgas, los presupuestos del desastre en la gestión". En contraste, afirmó que los gobiernos socialistas de los dos últimos mandatos han sido “presupuestos realistas, sociales e inversores”.

"El Ayuntamiento de Jerez paga y lo hace en menos tiempo. Todo lo demás, son cortinas de humo del PP para que la ciudad no recuerde el caos al que nos llevó la senadora y candidata a tiempo parcial", agregó.

Álvarez comentó que el Ayuntamiento va a “seguir esta senda de buena gestión económica a partir de mayo 2023, contando con la confianza de los jerezanos”. Asimismo, le reprochó al PP que en 2014 aprobara el presupuesto en el mes de noviembre y renunciara a realizar los de 2015, que acabó haciendo el PSOE.

"Esta señora no se acuerda que no pagaba, que dejó de pagarle a los componentes de la Banda Municipal en el año 2014. ¿No se acuerda que no pagaba ayuda a domicilio o que no pagaba la nómina a la plantilla municipal, ni la Seguridad Social de los trabajadores del Ayuntamiento o a Hacienda?”, concluyó.