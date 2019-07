El padre de la mujer que apuñaló a su ex pareja afirma que su hija sufría malos tratos

El padre de la mujer de 25 años que pegó una puñalada a su ex pareja en una conocida venta de Caulina ha desmentido la versión que ofreció la víctima de los hechos en este mismo medio. Este padre confirma que su hija ha estado siendo víctima de malos tratos por parte de este hombre y ha probado a este medio que su propia hija, ahora en la cárcel a la espera de la celebración del juicio, interpuso una demanda por este motivo el pasado 5 de julio, quedando así una orden de alejamiento para ambas partes, que según explica el padre de la agresora “han incumplido ambos, no sólo mi hija como dijo esta persona”, mostrando mensajes que evidenciaban que ambos se seguían viendo hasta pocos días antes del suceso. De hecho, “estaban viviendo juntos días atrás en un lugar muy cercano al lugar donde ocurrieron los hechos”, afirma. Una versión que contradice la inicialmente ofrecida por el hombre de 57 años que recibió la puñalada, quién aseguraba que no tenía ningún tipo de relación con esa mujer desde hace meses.

En la denuncia que consta en las dependencias policiales aparece que este hombre “ha empleado fuerza física” contra la protagonista de los hechos, añadiendo que en un momento determinado, este señor, “utilizó un tenedor para intentar agredirla”. Incluso, la mujer denunciaba ante la policía que fue amenazada con las siguientes palabras: “El día que me denunciéis, te quito la vida”.

El padre de la actual detenida asegura que su hija sufre un trastorno de bipolaridad, que siempre ha sido tratado por medicamentos, “hasta que conoció a este hombre y dejó de tomarlos, desaparecía de mi casa y no nos hacía ningún tipo de caso”. Añade que “esta persona ha engañado a mi hija y la tenía amenazada. Cuando tenía dinero no había problemas, pero cuando no tenía todo eran discusiones”, asegura.

Recordando el momento del suceso acaecido entre su hija y el hombre, este padre afirma que “mi hija estaba con su amigo y este hombre llamó al móvil del amigo para contactar con ella, porque sabía que estaban juntos”. De hecho es el propio amigo el que resume la versión de los hechos al padre. “Él la llamó para que fuera a buscarlo donde estaba. El amigo que estaba con ella intentó que ella no fuera en ningún momento, pero mi hija quería ir por fuerza”, declara su padre.

Él, después de conocer que “días antes le había vordenuelto a pegar a mi hija”, entiende y se aventura a pensar que “ella iría revelada”, aunque lo que sí afirma es que su hija “no llegó al lugar de los hechos con ningún cuchillo”. Esto último, según esta fuente, bajo la afirmación de un testigo presencial, trabajador de la venta.

Según esclarece la valoración del médico forense que también ha aportado este hombre, “en la exploración se observa una herida de 1 centímetro a nivel de la fosa iliaca izquierda, no observándose lesión traumática externa”.

“Por un lado me alegro que haya entrado en prisión, porque estoy seguro de que cualquier día este tío me la iba a matar”, ha concluido este padre.