Algo debe cambiar en el servicio de limpieza de la ciudad para evitar imágenes como esta. Vecinos de la zona de El Almendral denuncian que los contenedores de papel "llevan dos semanas a tope". No hay duda de que hay jerezanos incívicos que no depositan la basura en su lugar en muchas ocasiones. Sin embargo, en este caso, los contenedores están llenos y no hay más opciones.