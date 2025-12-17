La Real Academia de San Dionisio presenta la séptima edición de la Revista Ceretanum

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras ha presentado este miércoles 17 de diciembre de 2025 el número 7 de Ceretanum, la revista académica, en un acto que contó con la presencia de Juan Salido Freyre, presidente de la institución, y Eugenio Vega Geán, académico de Número y coordinador de la publicación.

Durante su intervención, Juan Salido ha puesto de manifiesto la solidez del proyecto editorial, despejando cualquier incertidumbre sobre su continuidad. "Parecía que había ciertas dudas al inicio, pero ya tenemos el número 7 en nuestras manos y artículos suficientes para el siguiente, lo que demuestra que Ceretanum es una realidad absolutamente consolidada", afirmó el presidente. Salido Freyre tuvo además palabras de recuerdo para el académico fallecido Andrés Luis Cañadas Machado, uno de los impulsores iniciales de la revista, destacando la ilusión y el cariño que puso desde el origen del proyecto.

Por su parte, Eugenio Vega Geán subrayó la intensa actividad editorial de la Academia, recordando que el primer número vio la luz en la primavera de 2023. "Tener siete números en poco más de dos años y contar con cerca de 40 colaboradores consolida a Ceretanum como un atril complementario a las conferencias presenciales, convirtiéndonos en un referente cultural y científico", señaló Vega.

El nuevo número de la revista académica destaca por la diversidad de sus temáticas, divididas en tres grandes bloques: creación literaria, medicina y ciencia y, finalmente, Humanismo e investigación.

La revista abre con la narrativa intimista de Antonio Mariscal en sus relatos breves titulados Simplezas nada más, y continúa con un ensayo con tintes de prosa poética de José Ruiz Mata, bajo el título Si es por dar una opinión, venga.

En el bloque del ámbito médico y científico se encuentran tres aportaciones de gran calado. El Dr. Francisco José Ballesta reflexiona sobre el humanismo científico y la relación médico-paciente; el Dr. José Miguel Merino presenta una investigación sobre la situación epidemiológica del cáncer de mama en España; y el Dr. Alfonso Cercas aborda el impacto de la biotecnología y la nanotecnología en la medicina del siglo XXI.

Por último, el bloque humanístico incluye un análisis histórico-artístico de Eduardo Velo sobre el Santo Cristo de la Parroquia de San Pedro y el barrio de la Albarizuela; un estudio sobre literatura romana a cargo de Francisco José Morales; y un trabajo de fenomenología religiosa y filología de Francisco Antonio García Romero, que explora las conexiones entre los cultos a Isis y la Virgen María bajo el título Salve, estrella de los mares, Isis.

Novedades para el futuro: tribuna histórica

Para cerrar el acto, se adelantaron detalles sobre el próximo número 8, que ya se encuentra en fase avanzada de producción. Como principal novedad, la revista inaugurará la sección «Tribuna Histórica», destinada a rescatar la memoria de la Academia mediante la publicación de conferencias y textos de antiguos académicos ilustres. Entre los primeros documentos que se recuperarán figuran ponencias de los años 50 y 60 de personalidades como Manuel Esteve Guerrero y Rafael Bellido Caro.

La revista Ceretanum está disponible para su consulta y descarga gratuita a través de la página web oficial de la Real Academia de San Dionisio, reafirmando el compromiso de la institución con la difusión del conocimiento en las ramas de Ciencias, Artes y Letras.